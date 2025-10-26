У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в 'Укренерго' оновили дані

Укренерго вводить обмеження подачі електроенергії для частини населення через удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

https://glavred.net/ukraine/u-kogo-27-oktyabrya-budut-vyklyuchat-svet-v-ukrenergo-obnovili-dannye-10709789.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла на 27 жовтня / Колаж:depositphotos

Ви дізнаєтеся:

Чи вимикатимуть завтра, 27 жовтня, світло в Україні

Яка частина населення залишиться без електроенергії

У понеділок, 27 жовтня, світло українцям вимикати не будуть. Лише для промисловості діятимуть графіки обмеження електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

У повідомленні йдеться, що в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

відео дня

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - написали в Укренерго.

При цьому у компанії підкреслили, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - резюмували в Укренерго.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Наскільки складнішою для українців буде зима 2025-2026 років

Нещодавно в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що цьогоріч зимовий період буде на 20-25% складніший і важчий, ніж у попередні роки.

"Без зайвої паніки та без "рожевих окулярів" слід зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але у нас є генератори, батареї та досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не чекаю", - зазначив Ступак.

Він зазначив, що складно буде, наприклад, жителям Харкова і Києва, в той час як в Ужгороді, ймовірно, і не будуть розуміти, що відбувається.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю, 26 жовтня, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 09:00 до 22:00.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ та запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред