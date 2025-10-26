Рус
Читати російською
У кого 27 жовтня вимикамуть світло: в "Укренерго" оновили дані

Маріна Фурман
26 жовтня 2025, 21:26
Укренерго вводить обмеження подачі електроенергії для частини населення через удари Росії по енергетичній інфраструктурі.
Графіки відключення світла на 27 жовтня / Колаж:depositphotos

У понеділок, 27 жовтня, світло українцям вимикати не будуть. Лише для промисловості діятимуть графіки обмеження електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

У повідомленні йдеться, що в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", - написали в Укренерго.

При цьому у компанії підкреслили, що обсяг застосування обмежень може змінитись.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!", - резюмували в Укренерго.

Наскільки складнішою для українців буде зима 2025-2026 років

Нещодавно в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що цьогоріч зимовий період буде на 20-25% складніший і важчий, ніж у попередні роки.

"Без зайвої паніки та без "рожевих окулярів" слід зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але у нас є генератори, батареї та досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не чекаю", - зазначив Ступак.

Він зазначив, що складно буде, наприклад, жителям Харкова і Києва, в той час як в Ужгороді, ймовірно, і не будуть розуміти, що відбувається.

Як писав Главред, у неділю, 26 жовтня, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 09:00 до 22:00.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ та запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

