Росія готує масовані удари — під прицілом шість українських областей

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни сконцентрували на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури у трьох прикордонних областях - Чернігівській, Сумській, Харківській. Про те, яка справжня ціль атак ворога розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
Він зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі не сприяють просуванню російських військ, адже всі їхні сили — близько 712 тисяч військовослужбовців уже зосереджені на території України вздовж лінії фронту.
"Що далі? Судячи з усього, РФ обмежена в ресурсах, і для неї зараз простіше атакувати не всі регіони одночасно, а по черзі, по одній-дві області. Спочатку вона відпрацює одні області, потім перейде до інших, потім – до третіх, а потім знову повернеться "на вихідні позиції", тобто до Сум і Чернігова", - вказує він.
Ступак підкреслив, що такі атаки мають системний характер, адже спершу противник б’є по енергетиці одних областей, виводячи її з ладу на тиждень чи місяць, потім переходить до Дніпра й Харкова, після цього — до Миколаєва та Одеси, а згодом знову атакує енергетичні об’єкти в Сумській та Чернігівській областях.
Як писав Главред, тривалі обстріли, особливо взимку під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут в Україні — люди ризикують залишитися без електрики, тепла, води та газу. Про це попередив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Він пояснив, що у випадку критичної ситуації єдиним можливим виходом може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому" — як це вже було у 2022 році, коли відбулося контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС.
За словами Корольчука, це фактично єдиний спосіб стабілізувати систему — примусово вимикаючи окремі блоки атомних та теплових електростанцій. Водночас він наголосив, що такий крок є надзвичайно складним і ризикованим, адже наслідки можуть бути непередбачуваними, і невідомо, чи вдасться потім безпечно запустити енергоблоки знову.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня в окремих регіонах України запровадять обмеження електроспоживання для населення та підприємств через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в "Укренерго".
Останнім часом Росія значно посилила удари по енергетичній системі України. Якщо така тенденція збережеться, ситуація в окремих областях може стати ще складнішою. Як пояснив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, найважче може бути мешканцям Харкова та Києва, тоді як, наприклад, в Ужгороді вплив відчуватиметься мінімально.
Крім того, різке похолодання спричинило зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, протягом десяти днів тепло повинно з’явитися в оселях по всій країні.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
