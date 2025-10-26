Росія готує масовані удари — під прицілом шість українських областей

Росія зосередила удари по енергетичній інфраструктурі прикордонних областей України, переслідуючи не військову, а стратегічну мету, вказує експерт.

На які шість областей націлилась Росія / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Про що сказав Ступак:

Удари по енергооб'єктах не сприяють просуванню російських військ

Росія намагатиметься по черзі атакувати регіони України

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни сконцентрували на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури у трьох прикордонних областях - Чернігівській, Сумській, Харківській. Про те, яка справжня ціль атак ворога розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі не сприяють просуванню російських військ, адже всі їхні сили — близько 712 тисяч військовослужбовців уже зосереджені на території України вздовж лінії фронту.

"Що далі? Судячи з усього, РФ обмежена в ресурсах, і для неї зараз простіше атакувати не всі регіони одночасно, а по черзі, по одній-дві області. Спочатку вона відпрацює одні області, потім перейде до інших, потім – до третіх, а потім знову повернеться "на вихідні позиції", тобто до Сум і Чернігова", - вказує він.

Ступак підкреслив, що такі атаки мають системний характер, адже спершу противник б’є по енергетиці одних областей, виводячи її з ладу на тиждень чи місяць, потім переходить до Дніпра й Харкова, після цього — до Миколаєва та Одеси, а згодом знову атакує енергетичні об’єкти в Сумській та Чернігівській областях.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можливий в Україні тотальний блекаут - думка експерта

Як писав Главред, тривалі обстріли, особливо взимку під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут в Україні — люди ризикують залишитися без електрики, тепла, води та газу. Про це попередив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він пояснив, що у випадку критичної ситуації єдиним можливим виходом може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому" — як це вже було у 2022 році, коли відбулося контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС.

За словами Корольчука, це фактично єдиний спосіб стабілізувати систему — примусово вимикаючи окремі блоки атомних та теплових електростанцій. Водночас він наголосив, що такий крок є надзвичайно складним і ризикованим, адже наслідки можуть бути непередбачуваними, і невідомо, чи вдасться потім безпечно запустити енергоблоки знову.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня в окремих регіонах України запровадять обмеження електроспоживання для населення та підприємств через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в "Укренерго".

Останнім часом Росія значно посилила удари по енергетичній системі України. Якщо така тенденція збережеться, ситуація в окремих областях може стати ще складнішою. Як пояснив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, найважче може бути мешканцям Харкова та Києва, тоді як, наприклад, в Ужгороді вплив відчуватиметься мінімально.

Крім того, різке похолодання спричинило зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, протягом десяти днів тепло повинно з’явитися в оселях по всій країні.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

