Росія готує масовані удари — під прицілом шість українських областей

Юрій Берендій
26 жовтня 2025, 13:57
Росія зосередила удари по енергетичній інфраструктурі прикордонних областей України, переслідуючи не військову, а стратегічну мету, вказує експерт.
Росія готує масовані удари — під прицілом шість українських областей
На які шість областей націлилась Росія / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Про що сказав Ступак:

  • Удари по енергооб'єктах не сприяють просуванню російських військ
  • Росія намагатиметься по черзі атакувати регіони України

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни сконцентрували на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури у трьох прикордонних областях - Чернігівській, Сумській, Харківській. Про те, яка справжня ціль атак ворога розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі не сприяють просуванню російських військ, адже всі їхні сили — близько 712 тисяч військовослужбовців уже зосереджені на території України вздовж лінії фронту.

"Що далі? Судячи з усього, РФ обмежена в ресурсах, і для неї зараз простіше атакувати не всі регіони одночасно, а по черзі, по одній-дві області. Спочатку вона відпрацює одні області, потім перейде до інших, потім – до третіх, а потім знову повернеться "на вихідні позиції", тобто до Сум і Чернігова", - вказує він.

Ступак підкреслив, що такі атаки мають системний характер, адже спершу противник б’є по енергетиці одних областей, виводячи її з ладу на тиждень чи місяць, потім переходить до Дніпра й Харкова, після цього — до Миколаєва та Одеси, а згодом знову атакує енергетичні об’єкти в Сумській та Чернігівській областях.

Росія готує масовані удари — під прицілом шість українських областей
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можливий в Україні тотальний блекаут - думка експерта

Як писав Главред, тривалі обстріли, особливо взимку під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут в Україні — люди ризикують залишитися без електрики, тепла, води та газу. Про це попередив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він пояснив, що у випадку критичної ситуації єдиним можливим виходом може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому" — як це вже було у 2022 році, коли відбулося контрольоване, примусове відключення енергоблоків АЕС.

За словами Корольчука, це фактично єдиний спосіб стабілізувати систему — примусово вимикаючи окремі блоки атомних та теплових електростанцій. Водночас він наголосив, що такий крок є надзвичайно складним і ризикованим, адже наслідки можуть бути непередбачуваними, і невідомо, чи вдасться потім безпечно запустити енергоблоки знову.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 жовтня в окремих регіонах України запровадять обмеження електроспоживання для населення та підприємств через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в "Укренерго".

Останнім часом Росія значно посилила удари по енергетичній системі України. Якщо така тенденція збережеться, ситуація в окремих областях може стати ще складнішою. Як пояснив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, найважче може бути мешканцям Харкова та Києва, тоді як, наприклад, в Ужгороді вплив відчуватиметься мінімально.

Крім того, різке похолодання спричинило зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. За словами голови "Укренерго" Віталія Зайченка, протягом десяти днів тепло повинно з’явитися в оселях по всій країні.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

