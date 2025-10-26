Візит головного переговорника Путіна до США обернувся провалом - що сталось

Візит Дмитрієва до США завершився провалом, попри його спроби лобіювати інтереси Кремля, вказує Коваленко.

https://glavred.net/world/vizit-glavnogo-peregovorshchika-putina-v-ssha-obernulsya-provalom-chto-proizoshlo-10709729.html Посилання скопійоване

Візит переговорника Путіна до США обернувся провалом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Дмитрієв провалив візит до США

Його роль полягала в тому, щоб переконати США не вводити нові санкції проти Росії

Візит Кирила Дмитрієва, якого називають головним переговорником російського диктатора та воєнного злочинця Путіна до США завершився провалом. Кирило Дмитрієв відправився до США одразу після введення адміністрацією Трампа нових санкцій проти Росії, але крім інтерв'ю не змін домогтись жодних впливових зустрічей. Про це повідомив керівник Центр протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, головною метою візиту було запобігти посиленню американських санкцій, особливо щодо криптовалют.

відео дня

"Тобто, Путін хоче воювати далі, і просить не посилювати санкції. Росія, звісно, тугодоходяща країна", - вказує він.

Коваленко також зазначав, його направили до США, щоб відмовити США від введення додаткових обмежень, яких "Росія не боїться", і забезпечити можливість подальших злочинних дій Кремля. Він додав, що роль Дмитрієва є вкрай негативною, адже теоретично він міг би стати альтернативою режиму Путіна та обличчям майбутньої Росії на Заході, критикувати Путіна, але натомість повністю підтримує рашизм і залишається слугою вбивці.

"Жалюгідна картина. Невдаха", - резюмує Коваленко.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Чи введуть США та країни ЄС нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував можливі подальші кроки США та Європи щодо Росії. Він зазначив, що товарообіг між США та Росією є незначним, тому Вашингтон не запроваджує прямі санкції проти Москви, а натомість застосовує опосередковані — спрямовані на треті країни, зокрема Китай та Індію.

Новак також підкреслив, що президент США закликає європейські держави до більш рішучих дій, передусім припинити закупівлю російських енергоносіїв, чого деякі країни досі не зробили

"Якщо діяти опосередковано - через найбільших покупців російських енергоресурсів, якими є Китай та Індія, це був би ефективний крок. Але його ще мають зробити США", - каже експерт.

Візит Дмитрієва до США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Російського фонду прямих інвестицій і спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до США, де планує провести переговори з представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомило CNN із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначає Reuters, Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна близькі до досягнення дипломатичного рішення, яке може покласти край війні. За його словами, сторони обговорюють можливість припинення вогню по нинішній лінії фронту, що, на думку Москви, стане поступкою з боку Києва. При цьому США, за словами представника Кремля, відіграють ключову роль у цьому процесі.

В інтерв’ю Fox News Дмитрієв озвучив три основні умови, які Росія вважає необхідними для початку переговорів про припинення бойових дій в Україні.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред