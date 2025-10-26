Чому 27 жовтня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 27 жовтня
- Що не можна робити 27 жовтня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 27 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Нестора. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 27 жовтня
Святий Нестор народився в Солуні (нині - Салоніки, Греція). Він був юнаком знатного походження, освіченим і благочестивим. За часів імператора Максиміана і правителя Солуні Димитрія (святого великомученика) в місті жорстоко переслідували християн.
Нестор був учнем і духовним чадом святого Димитрія Солунського. Коли Нестор дізнався, що Димитрія ув'язнили за проповідування Христа, він прийшов до нього в темницю, попросив благословення і молитви, щоб мужньо виступити проти язичництва.
У той час у Фессалоніці відбувалися гладіаторські ігри. Імператор послав до міста величезного варвара на ім'я Лій (Лійя), який у кривавих боях вбивав християн для розваги. Нестор, сповнений віри, з'явився на арену і викликав Лія на поєдинок.
І, поклавшись на Господа, переміг і вбив Лія, показавши, що сила Божа перевищує всяку плотську міць. Це розгнівало імператора Максиміана, який наказав негайно стратити Нестора. Юнака схопили і посікли мечами. Так Нестор прийняв мученицьку смерть за Христа близько 306 року.
Що не можна робити 27 жовтня
- Не можна сваритися, бажати іншим зла - часто говорили: "На Нестора слово зле - до біди приведе".
- Не слід працювати з гострими предметами - святий Нестор загинув від меча, тому цього дня уникають усього, що "ріже" або "коле".
- Забороняється братися за важку фізичну працю - це день спокою - не косили, не рубали дров, не починали великих домашніх справ.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- тихий і безвітряний день до лагідної та м'якої зими;
- дощ або туман - чекайте на сніжну й теплу зиму;
- вітер холодний, різкий - прийдуть ранні морози;
- червоне небо на заході - осінь затягнеться;
- зоряне небо вночі - чекайте ранньої зими.
У народі 27 жовтня носило назву Несторів день. Цього дня люди просили у святого сили духу і захисту від зла. День вважали спокійним і задумливим - люди зменшували роботу, готувалися до холодів, лагодили будинок.
Іменини 27 жовтня
Які завтра іменини: Андрій, Валентин, Марк, Нестор.
Талісманом людини, народженої 27 жовтня, є родоніт. Здавна родоніт вважали каменем жіночої сили і долі. Йому приписували здатність відкривати серце юних дівчат до кохання, підказувати шлях до власного щастя і допомагати пізнати своє справжнє призначення.
Вам може бути цікаво:
- З Міжнародним днем сільських жінок - красиві картинки і теплі привітання
- Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято
- Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред