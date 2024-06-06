'Головне завдання': Сирський анонсував надважливу стратегію розвитку до 2035 року

Україна планує зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій.

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Україна реалізує стратегію розвитку військ ЗСУ до 2035 року / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Україна реалізує стратегію розвитку військ ЗСУ до 2035 року. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У рамках цієї стратегії розвитку планується удосконалити структури військового управління.

"Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року. Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед", - каже Сирський. відео дня

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"Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - додав Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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