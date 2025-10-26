Блекаут у шести регіонах Росії: експерт оцінив сценарій для України

Влаштувати відключення світла в Москві набагато складніше, ніж у Бєлгороді, Брянську та Курську разом узятих, зазначив Іван Ступак.

Для вимкнення світла в Москві, ймовірно, знадобиться десяток дронів - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне:

Україна здатна влаштувати блекаут у прикордонних регіонах

Блекаут у Москві влаштувати набагато складніше

Головне завдання - вибити підприємства російської "оборонки"

Блекаут у Бєлгороді, Брянську, Курську, Волгограді та Краснодарському краї цілком можливий. А от влаштувати відключення світла в Москві буде набагато складніше. Головне завдання - зробити так, щоб не працювали російські оборонні підприємства. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.

"Вони ближче до нас, тому влаштувати їм блекаут можна"

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Україна здатна влаштувати блекаут у прикордонних російських регіонах. Але головне - зупинити роботу підприємств оборонного комплексу агресора Росії.

"Імовірність блекауту в Бєлгороді, Брянську, Курську, Ростові, Волгограді та Краснодарському краї є. Вони ближче до нас, тому влаштувати їм блекаут можна. Але перед нами не стоїть завдання відправити в блекаут жителів Курська і Бєлгорода, тому що на фронт це жодним чином не вплине. Наше завдання - зробити так, щоб не працювали підприємства російської "оборонки". Якщо говорити про класику роботи спецслужб, то вважається, що знеструмлення великого металургійного підприємства - це серйозний диверсійний акт, оскільки призведе до суттєвих збитків противника. Адже якщо немає електрики, не працює підприємство, не виробляє продукцію, не продає її, а це збитки. Тому для України набагато важливіше знеструмити російські підприємства оборонного комплексу. Якщо росіяни посидять без світла і тепла, це буде супутній ефект, але головне - удар по виробництву пороху, палива, зброї, хімічних речовин, необхідних для військової промисловості, тощо. І зусилля України зосереджені насамперед на цьому, і це правильно. А блекаут у Бєлгороді нам особливо не цікавий", - пояснив Ступак.

Що потрібно для блекауту в Москві

На його думку, москвичам буде байдуже, якщо жителі прикордонних областей залишаться без світла. Занурити саму Москву в блекаут набагато складніше, для цього потрібно, щоб хоча б десять дронів долетіли до цілі і завдали значної шкоди.

"Що ж стосується Москви, то москвичам "по-барабану", що відбувається в Бєлгороді, Брянську та інших регіонах РФ: навіть якщо мешканці цих регіонів сидітимуть без світла, тепла, доїдатимуть останнього сусіда, москвичам байдуже, бо в них є кава, самокати - у них усе добре.

Крім того, занурити в блекаут Москву набагато складніше, ніж Бєлгород, Брянськ і Курськ, разом узяті. Тому що, по-перше, Москва далі, по-друге, її забезпечують п'ять теплоцентралей, по-третє, головне - там найбільше зосередження ППО. Тому потрібно оцінювати співвідношення, дивитися, що в нас є, що ми можемо запустити по Росії, що з цього долетить до цілі і який буде ефект. Один дрон - це 50 кг вибухівки. Це ні про що. Потрібно, щоб їх долетіло до цілі хоча б штук десять, щоб був серйозний удар і збиток. А ракети поки що в України відсутні. А так, безумовно, Москва - це пріоритетна ціль для наших ударів", - підкреслив Іван Ступак.

Що каже експерт:

Сили оборони здатні знеструмити Москву, причому навіть без американських далекобійних ракет Tomahawk, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, блекаут у російській столиці здатен забезпечити перелом у війні, розхитати трон Путіна і переконати верхівку Кремля в тому, що главу РФ пора повалити.

"Це буде розгойдувати трон. З кожним провалом на фронті та у внутрішній політиці російські еліти дедалі більше і більше зневірюються у своєму вожді. Свита робить короля, вона ж його і скидає, коли настане переломний момент", - підкреслив Жданов.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський допустив блекаут у Москві. У відповідь на запитання журналіста він сказав, що Україна повинна захищатися від атак окупантів.

Блекаут у Москві навряд чи дасть потрібний ефект, вважає військовий експерт Олексій Гетьман. На його думку, потрібну для України картинку створило б руйнування Кремля. А знищення Кримського мосту і зовсім знесло б Путіна з трону.

Україна з технічного погляду здатна влаштувати блекаут у Москві, припустив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Але швидкого результату навряд чи можна досягти.

"З технічної точки зору це завдання ми точно можемо вирішити. Так, звісно, Москва завжди мала і має більш серйозний захист - як з точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і за належного підходу блекауту в Москві можна досягти. Але це не може бути швидким ефектом - треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки", - додав Гончар.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

