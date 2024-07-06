Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

В Україні частково скасували графіки відключення світла. Так, вдень 6 липня протягом 5 годин не будуть відключати світло. Про це повідомили в Укренерго.
Як зазначається, є 2 причини такого рішення, але українцям однаково варто ощадливо споживати електроенергію.
"6 липня у період з 10:00 до 15:00 скасовують графіки відключення світла. Обмеження для українців знову почнуть діяти після 15:00. Причиною цього є знижене споживання у вихідний день, а також збільшення виробітки електроенергії на сонячних електростанціях", - повідомили в Укренерго.відео дня
В той же час, у ДТЕК додали, що з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться – про це оперативно повідомлять додатково.
Важливо: у ті години, коли є світло, українці повинні споживати електроенергію економно. Це посилить стійкість енергосистеми та зменшить тривалість відключень.
Оновлено: за повідомленнями ДТЕК, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, у кожній області України буде один день, коли світло взагалі не вимикатимуть. Це пов'язане з тим, що енергетики вимірюватимуть фактичне споживання в кожній області, після чого будуть можливо змінені графіки. Проводити це вимірювання будуть у період з 9 по 24 липня.
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого впровадження рішень щодо підтримки населення та компаній в умовах дефіциту електроенергії. Також він зазначив, що Україна зосереджена на переговорах з європейськими партнерами для збільшення імпорту електроенергії та відновлення енергетичних потужностей.
Крім того, графіки відключень світла помʼякшать ще у липні, розповів член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко. На скорочення обмежень впливатиме, зокрема, погода в Україні.
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