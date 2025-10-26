Колишня Цимбалюка не стрималася і різко висловилася про 'Холостяка' і їхній розрив

Ексобраниця Тараса Цимбалюка назвала справжню причину розриву з "Холостяком" та зробила гучну заяву про події в шоу.

Колишня Цимбалюка різко висловилась про їхній розрив / Колаж: Главред, фото: Instagram.com/taras.tsymbaliuk, скіншот з відео Світлана Готочкіна/ Instagram.com/got.sveta

Екскохана Цимбалюка прокоментувала його слова про причини розриву

Світлана Готочкіна заявила про готовність будувати сім'ю

Колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна, відверто висловилася про новий сезон шоу "Холостяк", у якому бере участь її екскоханий. Вона вперше за тривалий час в Instagram прокоментувала їхні минулі стосунки та чутки про розрив.

У другому епізоді проєкту Тарас пояснив, що причиною розставання стали відстань і відмінності у характерах, посилені різними професійними шляхами. Після цього Світлана відповіла у своєму Instagram, поділившись власним баченням ситуації.

38-річна підприємниця наголосила, що нині її нічого не пов’язує з актором і що особисте життя вона воліє залишати поза увагою публіки. Водночас Готочкіна натякнула, що не вся інформація, яка поширюється в медіа чи на телебаченні, відповідає дійсності.

"Ніколи не обговорювала особисте життя публічно і зараз не буду. Можу сказати лише одне: не вірте всьому, що пишуть в інтернеті та показують по телевізору. Не все, що показують на екранах, стосується реальності. Реальність завжди глибша, ніж заголовки. І припиніть мені скидати крінжові відео та статті. Мені це нецікаво дивитися", — наголосила Світлана.

Світлана Готочкіна/ Instagram.com/got.sveta / Фото: скріншот

Бізнесвумен Світлана Готочкіна зізналася, що після розставання з Тарасом Цимбалюком у її особистому житті суттєвих змін не сталося. Вона зазначила, що наразі залишається самотньою, але з оптимізмом дивиться у майбутнє. Готочкіна підкреслила, що вже давно готова до створення сім’ї та народження дітей, однак поки не зустріла людину, якій могла б повністю довіритися. За її словами, якщо раніше вона мріяла про трьох дітей, то нині це бажання поступово зникло.

"Але це не точно. Я знаю, що всьому свій час і все, що судилося мені, все трапиться обов’язково", — додала Готочкіна.

Тарас Цимбалюк / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, відомий український актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів про причини розриву зі своєю колишньою коханою, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Учасниця "Холостяка-14" Віта Зварич не отримала троянду від Тараса Цимбалюка після першої вечірки та залишила шоу. Волонтерка і майбутня етнологиня прокоментувала свою участь у проєкті у соцмережах.

Також у новому випуску Цимбалюк вручив троянди тим, хто продовжить боротьбу за його серце — з 26 учасниць у наступний етап пройшли лише 12. Першою шоу покинула художниця Анастасія.

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

