У Кремлі параноя, Путін злякався перевороту і передачі влади - The Telegraph

Схоже, для Росії настав критичний момент, а Трамп може піти ще далі, вважає Том Кітінг.

Коротко:

Кремль охопила паніка

Путін боїться перевороту

Путін стурбований питанням передачі влади

Звинувачення з боку ФСБ на адресу російського опозиціонера Михайла Ходорковського, який проживає в Лондоні, свідчить про те, що Кремль охопила паніка. Очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін боїться перевороту і стурбований питанням майбутньої передачі влади.

"Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим"

У матеріалі The Telegraph ідеться про те, що звинувачення ФСБ на адресу Ходорковського і 22 членів російського антивійськового комітету в підготовці державного перевороту і "насильницького захоплення влади та повалення конституційного ладу в Російській Федерації" вказують на нову явну ознаку вразливості Путіна.

"Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим", - вважає старший директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст.

Журналісти нагадали, що влітку 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ішов на Москву, але в нього нічого не вийшло. А за декілька місяців Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Що говорить Ходорковський

Як уточнили в The Telegraph, Ходорковський не йде на Москву, а після 10 років у в'язниці та звільнення 2013 року він виїхав до Європи і 2022 року заснував там Антивоєнний комітет.

На думку самого Ходорковського, звинувачення на його адресу вказують на те, що Кремль "стурбований питанням передачі влади". Адже якщо Путін помре, у нього не буде очевидного наступника.

"Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін. Суди, призначені Путіним. Парламент, місця в якому були заповнені в результаті фальсифікованих виборів, і в легітимність якого ніхто не вірить", - сказав Ходорковський.

Крім того, на думку Ходорковського, Путін намагається дискредитувати і залякати Антивоєнний комітет, адже міжнародна легітимність організації може стати суттєвим фактором у випадку з раптовою передачею влади.

Аналогічної позиції дотримується і голова Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунського університету Анджела Стент.

"Вони хочуть підкріпити позицію Путіна про те, що Захід намагається розколоти Росію", - каже аналітик.

А журналісти згадали, що Кремль повертається до подібної тактики, коли в Росії неспокійно.

Залежність Росії від Китаю

Ходорковський акцентував увагу на тому, що Росія потрапила в залежність від Китаю.

"Військова машина Путіна багато в чому спирається на співпрацю з КНР. Сі Цзіньпін може обрушити російську економіку і зупинити війну вже завтра, якщо захоче", - сказав опозиційний політик.

"Зараз критичний момент для Росії"

Директор Центру фінансів і безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Том Кітінг, коментуючи нові санкції Штатів проти Росії, припустив, що для Кремля настав критичний момент, а економічна слабкість російської держави може дозволити Трампу піти ще далі.

"Існує відчуття, що вітер змінив напрямок. Зараз критичний момент для Росії", - підкреслив Кітінг.

Що каже експерт

Україні доведеться піти на замороження війни, проте згодом буде запущено сценарій краху кремлівського режиму, сказав в інтерв'ю Главреду колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"А далі буде те, що так чи інакше називатиметься крахом путінського режиму - з Путіним чи без Путіна. Це відкриватиме перспективи для докорінної трансформації самої Росії, зокрема й того, що відбувається на фронтах Росії та України", - вважає дипломат.

На його думку, Росія вийшла на "фінішну пряму свого існування", а в майбутньому з'явиться можливість звільнити всі свої території

"Так, ми поки що втратили дуже важливі території і можливості, але, з іншого боку, ситуація в самій Росії свідчить про те, що вона вийшла на фінішну пряму свого існування, і жодні спроби реанімації цієї імперії результатів не дадуть, якщо ми разом із нашими західними партнерами продовжимо ту лінію, яку обрано, тобто не давати Росії можливості економічно розвиватися, посилювати санкції проти неї та інше. На даному етапі цей варіант цілком прийнятний, тому що ми жодним чином не визнаємо територіальних втрат, питання в міжнародно-правовому сенсі залишається відкритим - це тимчасово окуповані території країною-агресором. А, отже, всі опції в майбутньому будуть відкриті", - наголосив Огризко.

Санкції США проти Росії та їхні наслідки - новини:

Як повідомляв Главред, 23 жовтня Сполучені Штати вдарили по Росії новими санкціями. Під обмеження потрапили нафтові гіганти Роснефть і Лукойл, а також їхні дочірні підприємства. Таким чином, американці намагаються посадити Путіна за стіл перемовин.

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення, вважають журналісти Sky News. Штати фактично перекрили кисень російській нафті і сподіваються на геополітичний успіх. Але якщо ціни на енергоносії різко злетять, то можуть виникнути проблеми й у самих США.

Трамп хоче, щоб Путін замість розмов зробив реальні дії для миру в Україні, сказали в Білому домі. Зустріч лідерів США і РФ може відбутися тоді, коли з'явиться предмет для розмови.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

