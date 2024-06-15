В Україні виведуть в ремонт енергоблоки АЕС: що буде із відключеннями світла

Наразі виробництво електроенергії впало від сонячних електростанцій майже на 20%.

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Коли будуть відключати світло 16 червня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що в Україні вже за тиждень "Енергоатом" виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

"Ми маємо дев'ять енергоблоків на підконтрольній території України. Шість енергоблоків, тобто 6 гігават, перебувають на тимчасово окупованій території - це Запорізька АЕС. За такої ситуації атомна генерація становить основу нашої енергосистеми. До цього були в ремонті два енергоблоки. В нас залишилось виведення в ремонт ще шести енергоблоків. Один з них вже виводиться. Через тиждень будуть виводитись останні п'ять енергоблоків", - розповів фахівець в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, минулого року "Енергоатом" одночасно виводив вісім з дев'яти енергоблоків. Тоді, каже Ігнатьєв, рятувала сонячна генерація. До слова, саме сонячна погода минулого тижня рятувала українську генерацію.

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"Наразі виробництво електроенергії впало від сонячних електростанцій майже на 20%, бо маємо дощову похмуру погоду останніми днями", - додав Станіслав Ігнатьєв.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в "Енергоатомі" попередили про збільшення дефіциту в системі. В установі зазначили, що дефіцит в енергосистемі може зрости через збільшення споживання електроенергії в найближчі місяці та ремонт енергоблоку АЕС. У свою чергу це збільшить тривалість планових відключень електроенергії в Україні.

У липні світла може не бути по 10 годин на добу. Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Михайло Гончар заявив, що у різних регіонах може бути по-різному. Він переконаний, що РФ не зможе домогтися повного блекауту в Україні, оскільки у нас є атомна енергетика.

Західні аналітики вважають, що українці можуть бути без світла 20 годин. Країна-агресорка Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України ударами по енергетичних об'єктах з кінця березня. Ситуація погіршиться, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери.

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