ЗСУ відкинули ворога та звільнили три села - яка зараз ситуація під Покровськом

Юрій Берендій
26 жовтня 2025, 12:11
Сили оборони України продовжують атакувати ворога на Добропільському напрямку на мають значні успіхи, повідомили аналітики.
Яка зараз ситуація під Покровськом / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Українські військові просунулись на Добропільському напрямку
  • За останні 10 днів на цьому напрямку ліквідовано 1756 військових РФ та 75 одиниць техніки
  • Росіяни змогли накопичити у Покровську 200 військових

Сили оборони України змогли просунутись вперед на Добропільському напрямку та звільнити від російських окупаційних військ одразу три населені пункти. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

"Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові на Добропільському напрямку фронту також змогли відкинули противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці Донецької області.

Водночас російські війська здійснили просування в районі населеного пункту Гатища на Харківщині, а також неподалік сіл Володимирівка та Новоторецьке.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку - Генштаб

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському напрямку залишається напруженою — ворог має чисельну перевагу та посилює наступальні дії. Українські підрозділи продовжують утримувати оборону, проводять штурмові та пошуково-ударні операції, завдаючи противнику значних втрат.

Протягом останніх десяти днів українські війська відновили контроль над двома населеними пунктами — Кучерів Яр і Сухецьке. Від 21 серпня 2025 року на цій ділянці вдалося стабілізувати ситуацію, повернути контроль над дев’ятьма населеними пунктами та зачистити ще дев’ять від диверсійних груп противника.

"Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога. Загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу – понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що триває поповнення "обмінного фонду" за рахунок захоплених у полон російських військових для подальшого повернення українських захисників і захисниць. Станом на 26 жовтня 2025 року Збройні сили України звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

"Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", - вказують військові.

У Генеральному штабі повідомляють, що українські воїни продовжують виконувати завдання зі знищення або захоплення в полон російських окупантів, які намагаються прорватися через бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. Бої залишаються інтенсивними та динамічними, а наші захисники демонструють витримку, мужність і стійкість навіть у складних і непередбачуваних умовах.

Останнім часом ворог активніше застосовує бронетехніку під час штурмів. Зокрема, з 20 по 25 жовтня по всій лінії фронту зафіксовано 41 спроба штурму за підтримки техніки, частина з яких припала на Покровський напрямок. Українські підрозділи ефективно знищують живу силу та техніку противника: лише 25 жовтня в районі Покровська ліквідовано одну бойову броньовану машину та два мотоцикли, а поблизу Балагана — ще одну ББМ, тобто всі транспортні засоби, залучені ворогом до цих штурмів.

"Українські воїни міцно тримають над Донеччиною синьо-жовтий прапор, руйнуючи загарбницькі плани Кремля. На даний час актуальним для Сил оборони України залишається нарощування стійкості оборони, узгодженість дій наших військ, ефективне вогневе ураження противника та протидія його БПЛА і артилерії", - резюмується у повідомленні.

Що чекає на Покроськ - думка військового

Як писав Главред, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, і до кінця року може вирішитися подальша доля Покровська та Мирнограда. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, у Мирнограді становище не легше, ніж у Покровську. Основною причиною такого ускладнення є проблеми з повноцінним логістичним забезпеченням передових позицій оборони.

Попри це, українським силам оборони вдалося тимчасово стабілізувати ситуацію, однак вона все ще залишається складною

"З великою вірогідністю, до кінці року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, залежно від того, як розвиватимуться події на напрямку", - заявив лейтенант.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час наради в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нібито оточення українських сил. За даними російських ЗМІ, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявили, що на Куп’янському напрямку нібито перебуває в оточенні до 5 тисяч українських військових. Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов наголосив, що жодної загрози оточення для підрозділів ЗСУ немає, попри спроби армії РФ закріпитися в районі Куп’янська.

Підрозділ штурмовиків 425-го полку повністю зачистив населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області від російських окупантів. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, це високопрофесійні бійці, які ефективно працюють на найскладніших ділянках фронту.

Крім того, українські десантники звільнили село Сухецьке у Покровському районі Донецької області. У ході бою більшість російських загарбників було знищено, а решту взято в полон, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

