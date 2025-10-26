Путіну доповіли про оточення українських військ у Куп'янську: що кажуть в ЗСУ

Українські військові розповіли правду про те, що насправді відбувається в місті.

Командування РФ придумало черговий "успіх" армії РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

Путіну доповіли про оточення Куп'янська

Командування РФ каже, що в оточенні нібито опинилися тисячі військових ЗСУ

Українські військові стверджують, що загрози оточення немає

Командування країни-агресорки Росії славиться вмінням придумувати перемоги окупаційних військ РФ. На цей раз під час наради в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну розповіли про нібито оточення ЗСУ.

Як повідомили російські ЗМІ, за версією начальника Генштабу РФ Герасимова та прес-секретаря Путіна Пєскова, на Куп'янському напрямку в оточенні перебуває до 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"ЗС РФ оточили Куп'янськ, штурмові загони оволоділи переправами ЗСУ через річку Оскіл, заявив Герасимов", - йдеться у повідомленні.

Як в Україні прокоментували загрозу оточення ЗСУ в Куп'янську

Заяви російської сторони про оточення українського угруповання більше схожі на фейк. А все тому, що напередодні начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телеканалу "Ми-Україна" розповів, що попри спроби армії РФ закріпитися на території Куп’янська, загрози оточення українських підрозділів немає.

"Безумовно, росіяни намагаються створити такі умови. Вони намагаються тиснути з боку Степової Новосілки, прорватися крізь саме місто і закріпитися на його території ближче до центру", - додав він.

Українське командування наголошує, що ситуація контролюється і безпосередня загроза оточення відсутня.

Чи зможе ворог захопити Куп'янськ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Селезньов пояснив, що окупанти прагнуть сформувати потужний ударний плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області.

"Зрештою намагання ворога здобути контроль над Купʼянськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки", - додав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська в Куп’янську на Харківщині розширили контроль у центральній частині міста. Ситуація залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

