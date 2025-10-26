Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Путіну доповіли про оточення українських військ у Куп'янську: що кажуть в ЗСУ

Анна Косик
26 жовтня 2025, 11:05
658
Українські військові розповіли правду про те, що насправді відбувається в місті.
Путин, герасимов, купянск
Командування РФ придумало черговий "успіх" армії РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Путіну доповіли про оточення Куп'янська
  • Командування РФ каже, що в оточенні нібито опинилися тисячі військових ЗСУ
  • Українські військові стверджують, що загрози оточення немає

Командування країни-агресорки Росії славиться вмінням придумувати перемоги окупаційних військ РФ. На цей раз під час наради в одному з пунктів управління об’єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну розповіли про нібито оточення ЗСУ.

Як повідомили російські ЗМІ, за версією начальника Генштабу РФ Герасимова та прес-секретаря Путіна Пєскова, на Куп'янському напрямку в оточенні перебуває до 5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

відео дня
Путіну доповіли про оточення українських військ у Куп'янську: що кажуть в ЗСУ
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

"ЗС РФ оточили Куп'янськ, штурмові загони оволоділи переправами ЗСУ через річку Оскіл, заявив Герасимов", - йдеться у повідомленні.

Як в Україні прокоментували загрозу оточення ЗСУ в Куп'янську

Заяви російської сторони про оточення українського угруповання більше схожі на фейк. А все тому, що напередодні начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телеканалу "Ми-Україна" розповів, що попри спроби армії РФ закріпитися на території Куп’янська, загрози оточення українських підрозділів немає.

"Безумовно, росіяни намагаються створити такі умови. Вони намагаються тиснути з боку Степової Новосілки, прорватися крізь саме місто і закріпитися на його території ближче до центру", - додав він.

Українське командування наголошує, що ситуація контролюється і безпосередня загроза оточення відсутня.

Чи зможе ворог захопити Куп'янськ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Селезньов пояснив, що окупанти прагнуть сформувати потужний ударний плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області.

"Зрештою намагання ворога здобути контроль над Купʼянськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки", - додав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська в Куп’янську на Харківщині розширили контроль у центральній частині міста. Ситуація залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Володимир Путін Дмитро Пєсков Валерій Герасимов Куп'янський напрямок Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Блекаут у шести регіонах Росії: експерт оцінив сценарій для України

Блекаут у шести регіонах Росії: експерт оцінив сценарій для України

12:33Війна
ЗСУ відкинули ворога та звільнили три села - яка зараз ситуація під Покровськом

ЗСУ відкинули ворога та звільнили три села - яка зараз ситуація під Покровськом

12:11Фронт
Україна і Росія можуть сісти за стіл перемовин, але за однієї умови - NYT

Україна і Росія можуть сісти за стіл перемовин, але за однієї умови - NYT

11:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пального

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пального

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війни

Останні новини

13:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

13:01

Погода на завтра 27 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:52

Що насправді означає гавкіт: вчені розшифрували "мову" собак

12:38

"Чотири дні в реанімації": відомий український актор-воїн потрапив у ДТП

12:33

Блекаут у шести регіонах Росії: експерт оцінив сценарій для України

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБУ Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ
12:11

ЗСУ відкинули ворога та звільнили три села - яка зараз ситуація під Покровськом

12:09

Найекономніші знаки зодіаку: хто вміє поводитися з грошима краще за всіх

11:59

Гороскоп Таро на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Козерогам - підстава, Рибам - зростання

11:49

Не США: неочікувано з'явився новий можливий посередник у переговорах України і РФ

Реклама
11:33

Україна і Росія можуть сісти за стіл перемовин, але за однієї умови - NYT

11:28

Україна стає частиною американських виборів 2026Погляд

11:05

Путіну доповіли про оточення українських військ у Куп'янську: що кажуть в ЗСУ

10:20

Любовний гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

10:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 жовтня (оновлюється)

09:57

Вдарили у піковий момент: партизани у Криму серйозно порушили постачання армії РФ

09:44

У столиці стартує 54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість"

09:44

Гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада: Овнам - зміни, Дівам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:31

Зеленський відреагував на удар РФ по Києву і розкрив деталі

09:21

Ривок перед зимою: про проблему тактики росіянПогляд

Реклама
08:56

На підльоті до Москви: дрони здійснили зухвалий наліт на Росію, деталі атаки

07:28

Війська Путіна дронами атакували Київ: влучили в житлові будинки, є загиблі - деталіВідео

06:20

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - коханняВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках сімейної вечері за 19 секунд

05:30

Як зробити так, щоб роутер працював без світла: дуже хороший спосібВідео

05:00

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

04:16

"Когось це муляє": втікач Винник несподівано звернувся до українських артистівВідео

03:36

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Терезам - важлива справа, Скорпіонам - велике щастя

02:00

Більшість навіть не підозрює: як вибрати домкрат, щоб не зламати авто

01:44

Додайте 1 предмет у пралку: як миттєво позбутися затхлого запаху одягу

25 жовтня, субота
23:17

Трамп висунув ультиматум Путіну: за якої умови може відбутися зустріч

22:44

Коли водій може сміливо їхати на червоний сигнал світлофора - чотири випадки

21:45

Може назавжди зіпсувати ноутбук: що не можна підключати до роз'єму

21:20

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

21:05

Тут і зараз: п'ять знаків зодіаку, які люблять, щоб їх обожнювали

20:48

"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

20:35

Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%

20:16

Сприятливі дні листопада: коли і що садити, щоб отримати ранній врожайВідео

20:16

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

19:32

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Реклама
19:14

РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

19:12

Світові прем'єри та зіркове журі: у Києві стартував кінофестиваль "Молодість"

19:10

Путін назвав мету РФ на найближчі 2 роки: що задумав КремльПогляд

18:56

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війниВідео

18:55

Росіяни запустили ракети прямо по місцю прильоту: на Дніпропетровщині загинув рятувальникФото

18:13

ЗСУ зачистили стратегічну точку: чому результат може змінити баланс сил

18:12

"Божественне одкровення": у ці три дати народжуються люди з мудрістю минулих життів

17:41

Як українською сказати "веснушки" - названо єдину правильну відповідьВідео

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти