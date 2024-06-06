Росія намагається розвити новий наступ на трьох напрямках: у ЗСУ попередили

Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-namagayetsya-rozviti-noviy-nastup-na-troh-napryamkah-u-zsu-poperedili-10571024.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються розвинути новий наступ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Речника ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.

"Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні такому, щоб прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога", - констатував він в ефірі телемарафону.

За словами спікера, зокрема, ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

відео дня

"Ну і звісно після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - зазначив Волошин.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Нагадаємо, що в ЗСУ розказали про вагомі втрати ворога на Півдні. На Південному напрямку українські військові "мінуснули" понад 20 одиниць озброєння та кілька командних пунктів ворога. Вражаючим є і число ліквідованих окупантів.

Колони російських окупантів перейшли в наступ на Часів Яр. Всі спроби ворога наступати із застосуванням механізованої складової закінчуються безуспішно. Втрати ворога на часовоярівському напрямку в 7-8 разів більші за українські.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред