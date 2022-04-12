Україна вирахувала, який російський оккупант зґвалтував немовля - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Український президент Володимир Зеленський заявив про те, що вітчизняним правоохоронцям вдалося встановити особу російського окупанта, який по-звірячому зґвалтував немовля. Про це лідер країни сказав у своєму відеозверненні до парламенту Литви.

"Встановлено навіть цю "особу"(окупант, який згвалтував немовля, - Главред). Російський солдат Бичков з Пскова, десантник або спецназівець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається над немовлям. Ось такий російський військовий - "захисник дітей", - заявив він.

Зеленський також у категоричному тоні заявив про те, що російські пропагандисти поступово намагатимуться виправдовувати всіма силами звірячий злочин окупанта.

"Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", ‒ додав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Гусарівка в Ізюмському районі на Харківщині після звільнення населеного пункту від російських окупантів знайшли нові жертви загарбників.

Три понівечених і закатованих тіла знайшли в підвалі одного з приватних будинків. Особи вбитих людей поки не встановлені. Правоохоронці виявили, що над людьми тривалий час знущалися і їх катували.

"Люди були спалені живцем. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території двору тривалий час знаходилася комендатура військових Російської Федерації", – повідомили правоохоронці.

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