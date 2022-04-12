Україна вирахувала, який російський оккупант зґвалтував немовля - Зеленський

Президент України також переконаний, що російські пропагандисти напевно поступово намагатимуться виправдати звірячий злочин окупанта.
Український президент Володимир Зеленський заявив про те, що вітчизняним правоохоронцям вдалося встановити особу російського окупанта, який по-звірячому зґвалтував немовля. Про це лідер країни сказав у своєму відеозверненні до парламенту Литви.
"Встановлено навіть цю "особу"(окупант, який згвалтував немовля, - Главред). Російський солдат Бичков з Пскова, десантник або спецназівець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається над немовлям. Ось такий російський військовий - "захисник дітей", - заявив він.
Зеленський також у категоричному тоні заявив про те, що російські пропагандисти поступово намагатимуться виправдовувати всіма силами звірячий злочин окупанта.
"Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", ‒ додав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селі Гусарівка в Ізюмському районі на Харківщині після звільнення населеного пункту від російських окупантів знайшли нові жертви загарбників.
Три понівечених і закатованих тіла знайшли в підвалі одного з приватних будинків. Особи вбитих людей поки не встановлені. Правоохоронці виявили, що над людьми тривалий час знущалися і їх катували.
"Люди були спалені живцем. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території двору тривалий час знаходилася комендатура військових Російської Федерації", – повідомили правоохоронці.
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