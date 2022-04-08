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Росіяни вдарили ракетами по вокзалу в Краматорську: військовий експерт пояснив причину

8 квітня 2022, 17:40

Окупанти заздалегідь спланували обстріл мирного населення Донбасу.

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Експерт пояснив, навіщо Росія завдала удару по вокзалу в Краматорську / Генштаб ЗСУ, скріншот

Російська армія спланувала обстріл залізничного вокзалу в Краматорську, щоб звинуватити Україну, виходячи з того, що нібито тільки у нас є ракетні комплекси "Точка".

Окупанти заздалегідь спланували обстріл мирного населення Донбасу, заявив аналітик відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков в коментарі "ТСН".

"Більш того, вони цілилися в людей, яким сказали евакуюватися. Тобто вони не просто знали, а знали безпосередню мету і хочуть зірвати евакуацію людей, внести хаос. Вони бачили заклики української влади до людей, які вони хочуть зірвати, тому все це робилося планомірно", - заявив експерт.

Ракетний удар РФ по вокзалу в Краматорську

Обстріл вокзалу в Краматорську стався в п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

читайте такожУдар РФ по Краматорську: У мережі показали відео з ракетним запускомНа трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники та поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

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війна в Україні новини Краматорска з/д вокзал
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