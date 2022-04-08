39 загиблих, з яких 4 дітей, і переповнені лікарні: деталі обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами вокзалу в Краматорську зросла до 39/ ДСНС на Донеччині

Внаслідок обстрілу російськими окупантами залізничного вокзалу в Краматорську кількість жертв уже становить 39 осіб, з них четверо – діти.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у Facebook. Він зазначив, що за цим фактом уже відкрите кримінальне провадження.

"Рашисти обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. 39 загиблих, серед яких 4 дітей. СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Наразі дії рашистів кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу – порушення законів та звичаїв війни. Встановимо та покараємо винних!", – написав Дехтяренко.

Як повідомив мер Краматорська, місцеві лікарні зараз переповнені і не справляються з великою кількістю поранених, яких доставлять у медзаклади з вокзалу.

"Багато людей важких, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно", – заявив мер Олександр Гончаренко.

За його словами, уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що є свідченням її високої потужності.

Також мер розповів, що в момент обстрілу кількість людей, які перебували на вокзалі, досягала близько 4 тисяч людей. Усі вони чекали на евакуацію.

На ракеті, якою вдарили окупанти, є напис російською "За детей".

При цьому в Росії заявили, що нібито не наносили ракетного удару по вокзалу у Краматорську і звинуватили Україну в "провокації".

Окупанти вдарили по вокзалу ракетою "Точка-У"

Обстріл вокзалу в Краматорську стався у п’ятницю, 8 квітня. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У", і зазначив, що на місці уже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – написав президент на своїй сторінці в Instagram.

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