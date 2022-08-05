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Україна вперше з 24 лютого активно формує хід війни, армії РФ потрібно зробити складний вибір - ISW

5 серпня 2022, 08:00

ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу в боях і змусити ворога перерозподіляти сили. Країна-агресорка РФ змушена змінювати пріоритети зусиль.

ВСУ, танк
ЗСУ вдалося перехопити стратегічну ініціативу в боях / Фото УНІАН

На 163-й день повномасштабного російського вторгнення Київ вперше отримав можливість почати активно формувати хід війни. Це сталося завдяки успішним контрнаступальним операціям.

Захисникам України вдалося перехопити стратегічну ініціативу в боях і змусити ворога перерозподіляти сили. Країна-агресорка РФ змушена змінювати пріоритети зусиль. Про це йдеться в щоденному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останнім часом РФ все частіше перекидає особовий склад і техніку в Херсонську і Запорізьку області за рахунок своїх зусиль по захопленню Слов'янська і Сіверська, які вона залишила. Також російські сили передислокують військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України.

Раніше окупанти відводили або призупиняли наступальні операції на Харків і на південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але здійснили це за власною ініціативою, виходячи з мінливих пріоритетів їхніх командирів.

"В даному ж випадку війська РФ, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а несвідомо вибирають цілі, на яких зосередити свої зусилля", – вважають в ISW.

Там нагадали, що навіть після того, як українські війська відбили спробу РФ захопити Київ на початку війни, окупанти змогли вільно зосередити свої операції на Сході.

"Підготовка ЗСУ до контрнаступу в Херсоні та початкові операції в рамках цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил в цілому вперше дозволяють Україні почати активно формувати хід війни", – констатували в Інституті вивчення війни.

Україна вперше з 24 лютого активно формує хід війни, армії РФ потрібно зробити складний вибір - ISW
Фото criticalthreats.org

На думку експертів, серйозність дилеми, що стоїть перед російським вищим командуванням, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступи одночасно на декількох напрямках.

Наприклад, якщо ЗСУ зможуть "сильно натиснути на Ізюм", продовжуючи перехід у контрнаступ на Херсонщині, то російські війська постануть перед дуже важким вибором. Їм, ймовірно, доведеться вирішити: або відмовитися від своїх західних позицій навколо Ізюму на користь захисту наземних комунікацій далі на Північ і Схід, або виділити більше особового складу і техніки, щоби спробувати утримати нинішню лінію фронту. Однак, зазначають в ISW, такі сили повинні були прийти з іншого напрямку, що поставило б під загрозу інші "досягнення" РФ.

Як повідомляв Главред, Росія намагається змусити Україну перекинути резерви на Донецький і Луганський напрямки, щоби відвернути увагу від напрямку справжньої небезпеки, де планується масштабний наступ. Йдеться про Південь України. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович також заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. Збройним силам України вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це буде продовжуватися і далі.

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