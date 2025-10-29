"Уже не відрізнити": дочка Ані Лорак стала її копією

Ані Лорак показала свою дорослу доньку.

https://glavred.net/starnews/uzhe-ne-otlichit-doch-ani-lorak-stala-ee-kopiey-10710692.html Посилання скопійоване

Ані Лорак сфотографувалася з дочкою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Ані Лорак взяла доньку на світський захід

Як зараз виглядає Софія

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, опублікувала нове фото.

відео дня

На своїй сторінці в соцмережах запроданка привітала путініста Сергія Лазарєва з новим шоу, а на кадрі з'явилася її донька Софія і нинішній чоловік-іспанець Ісаака Віджраку.

"Мій дорогий Сергію Лазарєв, вітаємо тебе всією нашою великою сім'єю з прем'єрою приголомшливого шоу #шоумен.неймовірний, красивий, працьовитий, твоя енергія наповнила наші серця любов'ю і тримала весь зал у полоні твого таланту. Тільки вперед! Любимо тебе!" - написала Лорак.

Ані Лорак з донькою / фото: скрін instagram.com, Ані Лорак

Шанувальники артистки звернули увагу, що Софія вже наздогнала маму за зростом і помітно подорослішала.

"Донечка Ані просто красунею стала!";

"Вас із Сонею вже не відрізнити. А яка в дитинстві була копією тата";

"Яка Сонечка доросла";

"Мамина копія", - зазначили в коментарях.

Дочка Ані Лорак / фото: instagram.com, Софія Налчаджиоглу

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачку Ані Лорак спіймали на плагіаті музичного кліпу відомої української співачки. Виконавиця Valeriya Force, яка заявила про бажання брати участь у Національному відборі на Євробачення-2026, звинуватила запроданку в крадіжці ідеї її відео.

А також Ані Лорак, яка зараз перебуває у другому шлюбі з іспанцем Ісааком Віджраку, стала посміховиськом на своїй новій батьківщині - терористичній Росії.

Вас може зацікавити:

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред