Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Майбутні переговори президента США Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна можуть мати вирішальне значення для тиску на Росію у питанні війни проти України.

https://glavred.net/world/soglashenie-po-ukraine-i-katastrofa-dlya-putina-chego-zhdat-ot-vstrechi-trampa-i-si-czinpina-10710620.html Посилання скопійоване

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна - що отримає Україна та що чекає на Росію / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли відбудуться переговори Трампа і Сі Цзіньпіна - позиції сторін перед переговорами

Яку угоду щодо України можуть укласти Трамп і Сі Цзіньпін

Чи може Китай "кинути" Путіна та відмовитись від закупівлі російської нафти

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня 2025 року може серйозно вплинути на хід війни Росії проти України. Зміна китайської позиції щодо підтримки Росії або закупівлю нафти із країни-агресорки здатні підірвати переговорну стратегію Кремля або відкрити нові варіанти для України.

Главред зібрав основне, що варто знати про переговори Трампа і Сі Цзіньпіна та чого чекати Україні від її наслідків.

відео дня

Коли відбудуться переговори Трампа і Сі Цзіньпіна

МЗС Китаю офіційно підтвердило, що 30 жовтня у Пусані відбудеться зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Відомство зазначило, що переговори пройдуть за взаємною згодою сторін і будуть присвячені обговоренню ключових аспектів двосторонніх відносин.

"За домовленістю між Китаєм та США, голова КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня за місцевим часом, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин та питань, що становлять взаємний інтерес", — зазначив прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю.

Як повідомляє Bloomberg, у Білому домі уточнили, що зустріч запланована на середину ранку четверга, однак точний час ще узгоджується. Сам Трамп підтвердив заплановані переговори з китайським лідером.

"Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів", - пояснив він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Очікування України від переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна

Україна зацікавлена в тому, щоб США переконали Китай зменшити обсяги закупівлі російської нафти, оскільки це допоможе наблизити завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, передає РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що Україна не має можливості впливати безпосередньо на Китай, але тиск має бути спрямований виключно на Росію як країну-агресора.

Він підкреслив, що Україна підтримує політику США, спрямовану на обмеження експорту російських енергоресурсів, оскільки доходи від продажу нафти й газу Москва використовує для фінансування війни. Зеленський також відзначив позитивний ефект санкцій, запроваджених президентом США Дональдом Трампом і ЄС, адже після них Індія вже вирішила скоротити імпорт російської нафти.

"Зараз є Китай, який є імпортером російських енергоресурсів, і якщо Трампу вдасться поговорити або вирішити, ухвалити рішення, знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російської енергетики, я думаю, нам усім це допоможе. Ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію, щоб закінчити цю війну, і не в якій формі не допомагав її продовжувати", - зазначив президент.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Про що будуть говорити Трамп і Сі Цзіньпін в контексті України

Президент США Дональд Трамп анонсував, що поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, аби Пекін припинив купувати російську нафту, "яка фінансує війну". Про це він сказав, спілкуючись із пресою на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. За словами Трампа, він напередодні розмовляв також з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нью-Делі пообіцяло адміністрації США, що припинить купувати російську нафту до кінця року.

"Китай трохи інший, знаєте, вони трохи інші. Їхні стосунки з Росією. (...) Через Байдена та Обаму їх змусили об'єднатися. Їх ніколи не слід було змушувати об'єднатися. Вони не можуть бути дружніми. Вони не можуть бути такими за своєю природою", — говорив американський лідер.

Ціни на нафту і російська агресія / Інфографіка: Главред

Трамп заявив, що дії його попередників, Обами та Байдена, нібито "підштовхнули" Росію й Китай до співпраці в енергетичній сфері, зокрема у питанні нафти. За його словами, він планує обговорити це з лідером КНР.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду зауважив, що головними споживачами російських енергоносіїв залишаються Індія та Китай, а з помітним відривом за ними йде Туреччина. Саме тому головна увага переговорів Трампа зараз зосереджена на Китаї. Водночас ситуація з Індією поступово змінюється — державні компанії цієї країни починають відмовлятися від російської сировини. При цьому індійська дочірня компанія "Роснефти" — Nayara Energy — уже перебуває під санкціями Євросоюзу й, імовірно, невдовзі опиниться під санкціями США.

"Основним буде тиск не на саму Росію, а на Індію та Китай. І ключовою темою буде тиск на Китай. Трамп планує 30 жовтня-1 листопада зустрічатися з Сі Цзіньпінем у Південній Кореї на Саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Розмови Трампа з Сі Цзіньпінем передусім будуть щодо торгівлі. Ключове для Трампа – це торговельний баланс: потрібно продавати більше американських товарів китайцям, аніж зараз, і американські нафта чи газ цілком можуть замінити російські на китайському ринку. Про це вони можуть говорити. Не візьмуся зараз передбачити реакцію Китаю, але американська сторона буде зондувати питання згортання російського імпорту в Китай, передусім нафти та нафтопродуктів, але й усіх енергетичних продуктів, які можуть бути заміщені американськими. Тому найближчий тиждень визначить подальший розвиток подій в американо-російських переговорах. Підключиться чинник Китаю, і він буде визначальним", - вказує аналітик.

Яку угоду щодо України можуть укласти Трамп і Сі Цзіньпін

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду наголосив, що не існує жодного механізму, за допомогою якого Сі Цзіньпін міг би миттєво зупинити Путіна. Проте Китай має потенціал послабити Росію, зокрема її військово-промисловий комплекс і економіку, що може спричинити внутрішню кризу. Саме цього прагнуть США, а також Трамп — тиснучи на Пекін.

"Це може бути частиною "великого пакета домовленостей", у межах якого Китай погодиться обмежити постачання в Росію певних комплектуючих, машинобудівних верстатів, які використовуються для виробництва військової техніки. Тобто для Трампа це не лише торгова, а й геополітична війна. Якщо вдасться досягти перезапуску американо-китайських відносин, це може позначитися і на інших домовленостях — не обов’язково публічних, але таких, які стануть відчутними з часом", - наголошує аналітик.

Путін і Сі Цзіньпін / Фото: kremlin.ru

Чи може Китай "кинути" Путіна - чи може Китай відмовитись від закупівлі російської нафти

Політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив, що нині спостерігається новий етап риторики адміністрації Трампа, спрямований на підкреслення відсутності будь-яких конструктивних кроків з боку Москви та особисто Путіна. Провальні результати зустрічі в Анкориджі та переговорів між Трампом і Путіним у серпні на Алясці демонструють розбіжність позицій між США та Росією.

За його словами, паралельно з цим посилилася активність Китаю в контексті війни Росії проти України. Після телефонної розмови Трампа із Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалися питання фентанілу, війни та TikTok, було ухвалене рішення про продаж американської частини TikTok приблизно за 13 мільярдів доларів, що можна розглядати як певний крок уперед у взаємодії між країнами.

"Якщо прогрес можливий у питанні TikTok, то, ймовірно, варто очікувати й певного зсуву в позиціонуванні Китаю щодо Путіна. Йдеться, власне, про пошук різних дипломатичних форм риторики, які дозволять тиснути на Кремль або ж стимулювати його до кроків, що сприятимуть завершенню російсько-української війни", - сказав політолог в інтерв’ю Главреду.

/ Фото: скріншот

У свою чергу, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що США прагнуть залучити європейські країни до спільного санкційного тиску та готові підтримувати європейські обмеження, якщо це не суперечитиме їхнім власним інтересам. Така позиція може створити суттєвий тиск на Сі Цзіньпіна. Китайський лідер, своєю чергою, зацікавлений не в єдності між США та ЄС, а в їх розмежуванні, тому може вести подвійні ігри, окремо з Вашингтоном і Москвою. Росія ж не має інструментів впливу на Пекін і не здатна запровадити проти нього санкції

"Тому Китай може собі дозволити поступки Трампу, і на російському напрямку також", - вказує він.

Що буде, якщо Китай припинить купувати російську нафту

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що відмова Індії від закупівлі російської нафти може стати серйозним ударом по економіці Росії, яка вже перебуває на межі фінансової кризи. Хоча частка нафтогазових доходів у бюджеті РФ нині знизилася приблизно до 30%, такі кроки все одно можуть суттєво послабити її позиції.

"Якщо нафтогазові доходи РФ зменшаться вдвічі або, дай Боже, взагалі зникнуть, тому що Китай з американцями буде змушений домовитися, в тому числі за рахунок інтересів Москви, тоді у неї шансів на виживання просто не буде", - вказує він в інтерв’ю Главреду.

На думку дипломата, Китай зрештою буде змушений шукати компроміс із США, навіть якщо це відбуватиметься за рахунок інтересів Москви. Водночас Огризко застерігає, що надмірна довіра Дональда Трампа до можливостей економічної співпраці з Росією може завадити цьому процесу. Проте, як він зазначає, поради американських радників уникати пасток, які розставляє Путін, ймовірно, візьмуть гору.

"Чесно кажучи, аналізуючи економічну ситуацію, можна зробити висновок, що запас міцності Росії закінчиться або наприкінці цього року (думаю, що це деяке перебільшення), або протягом 2026-го російська економіка зазнає остаточного краху", - резюмує дипломат.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / Фото: Офіс президента України

Які цілі поставив Китай перед переговорами з Трампом

Політолог Ігор Чаленко підкреслив, що Китай намагається використати тему війни між Росією та Україною у власних інтересах — зокрема, для посилення позицій у торговельних переговорах зі США та зміцнення економічної присутності на російському ринку. Пекін уже домігся вигідних умов співпраці — зокрема, збільшення постачання газу через "Силу Сибіру-1" і проєкт "Сили Сибіру-2", отримавши значні знижки, близькі до внутрішніх російських цін.

"Крім того, Китай прагне зробити себе чи не головним бенефіціаром миру. Він хоче показати, що Трамп за 9–10 місяців президентства, попри свої обіцянки завершити війну за 24 години, цього зробити не зміг. А ось коли Китай умовно включиться в цю тему публічно на "останній милі", то саме він отримає лаври переможця.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред