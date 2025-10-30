Фронтмен Maneskin Даміано Давід уперше одружується - ЗМІ

Рокера і Дав Кемерон із неспростовним доказом "спіймали" папараці.

Даміано Давід дружина - співак заручився з Дав Кемерон / колаж: Главред, фото: instagram.com/damianodavid

Даміано Давід і Дав Кемерон разом два роки

Після річниці кохана музиканта стала носити каблучку на безіменному пальці

Італійський співак і лідер гурту Måneskin Даміано Давід вирішив перевести на новий рівень його стосунки з американською акторкою і співачкою Дав Кемерон. За даними видання TMZ, пара заручилася після двох років стосунків.

Давід і Кемерон не робили публічних заяв про заручини, проте папараці помітили на безіменному пальці Дав каблучку з великим каменем під час її прогулянки з Даміано Сіднеєм, Австралія. Закохані мали дуже щасливий вигляд.

До слова, 9 жовтня Даміано Давід і Дав Кемерон відзначили другу річницю стосунків. Про це акторка розповіла у своєму блозі в Instagram. "Два найкращі роки в моєму житті. Я плачу принаймні раз на тиждень, тому що життя стало таким прекрасним із тобою. Я люблю тебе так, що жодні слова не можуть висловити, але я ніколи не перестану намагатися. Щасливої річниці, amore mio", - написала вона.

Це перші заручини для співака, і другі для його партнерки - Дав стала нареченою актора Раяна Маккартана у квітні 2016 року, проте вже в жовтні того ж року пара розірвала стосунки.

Даміано Давід дружина - співак заручився з Дав Кемерон / фото: instagram.com/damianodavid

Про персону: Даміано Давід Даміано Давід - головний вокаліст, фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021 із піснею "Zitti e buoni". Вважається одним із найбільш високооплачуваних рок-музикантів в Італії, повідомляє Вікіпедія.

