Не на Донбасі: Арестович розповів, де насправді РФ готує наступ

Арестович розкрив стратегічний задум Кремля / Колаж Reuters, Офіс президента

Росія намагається змусити Україну перекинути резерви на Донецький і Луганський напрямки, щоб відвернути увагу від напрямку справжньої небезпеки, де планується масштабний наступ. Йдеться про Південь України. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у середу, 3 серпня.

"Що стосується загальної ситуації, то всі героїчні наступи, коли всі за раз ломанулися на Донецький і Луганський фронт — це ніщо інше, як завдання змусити нас перекидати туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямки істинної небезпеки, де планується масштабний наступ", – сказав він.

Арестович запевнив, що "справжні дії" розгортатимуться на Півдні України.

"А точніше, збираються сили Мелітополь-Токмак в напрямку Запоріжжя. Звичайно ж, Херсонська область, куди противник перекинув все живе, все, що рухається, і збирається воювати. Там будуть розгортатися справжні дії", - сказав радник глави ОП.

За його словами, окупанти створюють військовий тиск у Харківській, Донецькій, Луганській областях, щоб Київ був змушений тримати там частину сил. Стратегічний задум Кремля в тому, щоб не допустити перекидання військ на Південь України, де вже впродовж тижня повинні розгорнутися основні події.

Однак ці дії окупантів не визначають ні долю, ні хід війни, впевнений радник глави ОП.

"Вам потрібно розуміти, шановні друзі, і не тільки нашої країни, що стратегічний задум інший. Що ці дії, які емоційні дописи не пиши, вони не визначають ні долю, ні хід війни. І наше командування має там достатньо сил і засобів для того, щоб протидіяти", – підкреслив Арестович.

Як повідомляв Главред, наприкінці липня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про початок третього етапу війни в Україні. За його словами, російська окупаційна армія готує наступ.

Також, за словами Арестовича, війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

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