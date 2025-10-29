РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

РФ цілеспрямовано завдає ударів по ключових об'єктах енергетики України.

РФ атакує об'єкти енергетики / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ цілеспрямовано завдає ударів по ключових об'єктах енергетики

До 60 % газової інфраструктури України пошкоджено

Російські військові цієї зими, схоже, мають намір перетворити холод на ще одну зброю у війні проти України.

Вони цілеспрямовано завдають ударів по ключових об'єктах енергетики - вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, намагаючись залишити мільйони людей без тепла і світла, пише Bild.

Від початку повномасштабного вторгнення об'єкти компанії DTEK зазнали понад 210 атак ракетами і дронами, причому 54 удари припали всього на одну електростанцію. Не уникнув ударів і "Нафтогаз": один з його об'єктів був уражений шістьма ракетами поспіль.

Глава компанії, Сергій Корецький, закликав українців берегти енергоресурси: "Очевидно, що російські терористи не зупиняться. Це вже позначається на обсягах нашого власного видобутку, і нам доводиться компенсувати дефіцит імпортом".

Сьогодні до 60 % газової інфраструктури України перебуває в пошкодженому стані. Експерти попереджають: у разі масштабного збою енергосистеми країну може накрити енергетичний колапс. Київ не приховує тривоги - майбутня зима обіцяє стати найважчою з початку війни.

/ Главред

Як захистити енергетику від ударів РФ: думка експерта

Якщо справді підготовка до відбиття російських ударів по енергетичній інфраструктурі розпочалася лише зараз, то часу на серйозні заходи вже не залишилося - зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, зараз важливо зосередитися хоча б на базовому, мінімальному захисті, оскільки навіть тимчасові рішення здатні істотно зменшити збитки від атак. Харченко пояснив, що створення повноцінної системи захисту другого рівня потребує тривалого часу - від дев'яти місяців до року, а інколи й до п'ятнадцяти місяців безперервної роботи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

