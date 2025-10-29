Рус
Читати російською
"У нього все розмито": популярна співачка розповіла про поранення брата-військового

Віталій Кірсанов
29 жовтня 2025, 17:56
76
За словами виконавиці, брат Назар пішов добровольцем у ЗСУ.
Популярна співачка розповіла про поранення брата-військового
Популярна співачка розповіла про поранення брата-військового / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • Доброволець воював на Бахмутському напрямку
  • Чоловік пройшов лікування і досі має проблеми із зором

Популярна українська співачка Ірина Вихованець, яка виступає під сценічним ім'ям FIЇNKA, розповіла про брата-військового. Про це розповіла FIЇNKA в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

За словами виконавиці хітів "Афіни", "Культура" і "Миленький", брат Назар пішов добровольцем у ЗСУ.

відео дня

"Він, як пішов воювати, нікому не сказав. Сказав, що його мобілізували, щоб ніхто не лаяв. Пішов добровольцем. Він був на Бахмутському напрямку. Втратив зір. Служить у десантно-штурмових військах", - розповіла виконавиця.

Ірина додала, що після серйозного поранення брат пройшов лікування і досі має проблеми із зором. Однак військовий вирішив знову повернутися на службу.

"Йому зробили операцію на око, але в нього все розмито. Було дві контузії. Але він така людина, що якщо доброволець, то це доброволець", - підкреслила FIЇNKA.

Про персону: FIÏNKA

Ірина Вихованець, більш відома як FIÏNKA, народилася 9 жовтня 1993 року. FIÏNKA - українська співачка та акторка. Авторка та ведуча гумористичного проєкту "Ліжник TV" на YouTube. Популяризує гуцульську культуру. Фіналістка національного відбору України на пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 і 2025 роках.

Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Проживає в Івано-Франківську. Певний час грала в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Її найперший і найвідоміший сингл - "Груба". З 2022 року співпрацює з лейблом Enko.

У 2018 році вийшла заміж. Народила сина Владислава.

Трамп заговорив про завершення війни в Україні і "теплі стосунки" з Путіним

