"У нього все розмито": популярна співачка розповіла про поранення брата-військового

Коротко:
- Доброволець воював на Бахмутському напрямку
- Чоловік пройшов лікування і досі має проблеми із зором
Популярна українська співачка Ірина Вихованець, яка виступає під сценічним ім'ям FIЇNKA, розповіла про брата-військового. Про це розповіла FIЇNKA в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
За словами виконавиці хітів "Афіни", "Культура" і "Миленький", брат Назар пішов добровольцем у ЗСУ.
"Він, як пішов воювати, нікому не сказав. Сказав, що його мобілізували, щоб ніхто не лаяв. Пішов добровольцем. Він був на Бахмутському напрямку. Втратив зір. Служить у десантно-штурмових військах", - розповіла виконавиця.
Ірина додала, що після серйозного поранення брат пройшов лікування і досі має проблеми із зором. Однак військовий вирішив знову повернутися на службу.
"Йому зробили операцію на око, але в нього все розмито. Було дві контузії. Але він така людина, що якщо доброволець, то це доброволець", - підкреслила FIЇNKA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська відома актриса Ксенія Мішина поділилася, як вона спілкується зі своїм сином Платоном, якому вже 13 років. Мішина зазначила, що після повернення хлопчика з літнього табору, його дорослішання проявилося ще сильніше.
ВійськовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.
Про персону: FIÏNKA
Ірина Вихованець, більш відома як FIÏNKA, народилася 9 жовтня 1993 року. FIÏNKA - українська співачка та акторка. Авторка та ведуча гумористичного проєкту "Ліжник TV" на YouTube. Популяризує гуцульську культуру. Фіналістка національного відбору України на пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 і 2025 роках.
Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Проживає в Івано-Франківську. Певний час грала в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.
Її найперший і найвідоміший сингл - "Груба". З 2022 року співпрацює з лейблом Enko.
У 2018 році вийшла заміж. Народила сина Владислава.
