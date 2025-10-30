'У росіян був сильний запал': як підрив дамби в Бєлгороді вплинув на хід боїв

Підрив дамби в Бєлгородській області ускладнив логістику військ РФ на Волчанському напрямку, паралізувавши можливості для наступу, вказує Жданов.

Підрив дамби в Бєлгородській області - як він вплинув на хід боїв / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Жданов:

Підрив дамби в Бєлгородській області РФ знищив російську логістику на Вовчанському напрямку

Незадовго до цього новий російський командувач посилив штурмові дії на Вовчанському напрямку

Удар по дамбі в Бєлгородській області Росії внаслідок якої було пошкоджено шлюзи та почало затоплювати прилеглі території зміг кардинально змінити ситуацію на даному напрямку фронту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, угруповання російських військ на Волчанському плацдармі фактично позбавлене логістики — підвозити матеріали можна тільки, переходячи вбрід по пояс у воді. Тамтешня місцевість підтоплена, понтонну переправу не встановити, а техніка в таких умовах загрузне через насичений вологою ґрунт.

"Слід зазначити, що не так давно змінився командувач угрупованням російських військ "Північ". Мабуть, у нього сильний запал в одному місці, і він дуже прагне вислужитися перед Путіним і довести, що чогось може досягти", - вказує експерт.

Жданов також відзначив, що майже два тижні тому противник почав масштабну наступальну операцію, і кількість бойових зіткнень зросла в 4–5 разів — з 3–4 на добу до 20–29. Зрізати цю активність можна або повністю розгромивши ворога, на що бракує ресурсів, або підрізавши його логістику.

Навіть попри 18 зіткнень 26 жовтня, вже за кілька днів перший ешелон противника вичерпає ресурси й понесе значні втрати, після чого бойова активність різко знизиться — бо росіяни не зможуть ні евакуювати поранених, ні підвезти боєприпаси, ні підсилити чи підтягти техніку.

"У всякому разі, поки не зійде вода. А зараз не травень, вода холодна, і сходити вона буде довго, особливо якщо підуть дощі", - резюмує він.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Який був план росіян - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що російські війська вже перебувають поблизу околиць Куп’янська, тож ризики для цього району є реальними. За його словами, окупанти усвідомили, що створити широкий фронт — так звану буферну зону від Мілового до Куп’янська і Вовчанська — їм не вдасться. Ці плани, зокрема і щодо можливого "обміну територій", зазнали провалу, тому ворог змушений змінювати свої пріоритети.

Основною метою росіян на цьому напрямку, наголосив Снєгирьов, є не сам Куп’янськ, а Куп’янськ-Вузловий — ключовий транспортний вузол і стратегічна залізнична станція. Контроль над нею дозволив би окупантам скоротити логістичне плече та створити умови для подальшого наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Для цього вони намагаються відтворити ситуацію, подібну до тієї, що склалася у 2022 році, коли ізюмське угруповання РФ вважалося одним із найбоєздатніших як за чисельністю, так і за рівнем оснащення.

"Угруповання створювалося з метою подальшого оточення українських підрозділів у Донецькій області. Тоді вони практикували загальні та широкі "котли". Зрозумівши, що так воно не працює, перейшли до тактики малих "котлів"", - резюмує експерт.

Підрив дамби в Бєлгородській області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища. За його словами, дрони Сил безпілотних систем пошкодили греблю настільки, що вона більше не стримує воду.

Після руйнування дамби вода вийшла на заплаву Сіверського Дінця, що створило проблеми для російських підрозділів поблизу Вовчанська на Харківщині. Частина окупаційних сил опинилася під загрозою підтоплення, через що їхня логістика ускладнилася, а плани наступу довелося коригувати. Про це повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Як зазначила керівниця сектору гідрологічних прогнозів регіонального гідрометцентру Людмила Озерна, прорив дамби на території Бєлгородської області призвів до підвищення рівня води в річці Сіверський Донець на території Харківської області.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

