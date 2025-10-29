"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

У Генштабі зазначили, що встановити достовірність військових карт зможуть тільки після спеціальної оцінки.

Валентин Манько потрапив у скандал / колаж Главред, фото Facebook В.Манька, Генштаб ЗСУ

Головне:

У ГШ заявили про необхідність провести експертну оцінку дій полковника ЗСУ

Встановити достовірність військових карт зможуть тільки після спеціальної оцінки

У Генштабі ЗСУ прокоментували скандал із начальником Управління штурмових військ полковником Валентином Маньком.

Як відповіли в Генштабі на запит Еспресо, необхідно провести експертну оцінку з питань секретності та встановити, чи містить оприлюднена Маньком фотографія військових карт інформацію з обмеженим доступом.

Що відомо про достовірність "злитих" карт

У Генштабі виданню зазначили, що встановити достовірність військових карт зможуть тільки після спеціальної оцінки державного експерта з питань секретності.

"За результатами опрацювання інформуємо, що наявність (або відсутність) відомостей з обмеженим доступом в інформації, поширеної полковником Валентином Маньком, може бути встановлено тільки після проведення відповідної оцінки. Інформування громадськості з порушеного питання можливе після проведення такої оцінки експертом з питань секретності відповідно до розподілу повноважень", - додали в Генштабі ЗСУ.

Звинувачення на адресу Манька: відповідь полковника ЗСУ

Полковник Валентин Манько спростував інформацію про те, що він оприлюднив у соцмережах секретні карти. "Що це не військові карти і тим більше без грифа секретно. Я показав те саме, що Діпстейт або Генштаб. Тільки розповів більш детально, щоб усі зрозуміли, яку важку роботу ми робимо", - написав він у Facebook.

Раніше розгорівся гучний скандал навколо полковника і глави управління штурмових військ ЗСУ Валентина Манька, який опублікував у своєму TikTok-акаунті фото і відео, на яких, на думку військових і волонтерів, було зображено секретні карти бойових операцій з позначеннями українських позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Покровську Донецької області тривають вуличні бої, ворог намагається закріпитися в місті. Ситуація на Покровському напрямку і в самому місті залишається складною.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

