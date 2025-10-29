Рус
Чи зможе Трамп закінчити війну Росії проти України - Венс зробив зізнання

Юрій Берендій
29 жовтня 2025, 19:48
Віцепрезидент США зазначив, що не буде прогнозувати термінів закінчення війни в Україні, але відзначив прогрес у досягненні миру.
Венс відповів, чи зможе Трамп закінчити війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Венс:

  • Російська армія щомісяця втрачає тисячі солдатів у війні, яку Путін розраховував завершити за кілька тижнів
  • Україна також стикається з серйозними проблемами
  • Трамп не може змусити сторони до миру

Президент США Дональд Трамп має потенціал допомогти Україні та Росії наблизитися до завершення війни, однак не може примусово змусити сторони до цього. Про це в ефірі подкасту Pod Force One заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами Венса, обидві країни досягли етапу, коли продовження бойових дій не приносить відчутної вигоди. Росія захоплює незначні території, але зазнає великих людських втрат, тоді як Україна стикається з серйозними проблемами в енергетиці, інфраструктурі та втратами на фронті.

Венс нагадав, що Путін розраховував завершити війну за кілька тижнів, проте через чотири роки російська армія щомісяця зазнає втрат у тисячі військових.

"Ми дійсно віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Але президент (Трамп - ред.) може тільки "відчинити двері", він не може примусити жодну зі сторін увійти в них", - додав віцепрезидент США.

Віцепрезидент США утримався від прогнозів щодо подальшого розвитку російсько-української війни. Він зазначив, що ще пів року тому вважав конфлікт затяжним і порівнював його з В’єтнамом для Росії, який міг би тривати десятиліттями. Однак останнім часом, за його словами, з’явилися ознаки значного прогресу у напрямку досягнення миру.

"Якби ви запитали мене про це місяць тому, я б вже відповів, що ми досягаємо неймовірного прогресу (на шляху до миру, - ред.). Важко робити прогнози, але я дійсно вважаю, що ми досягли точки зменшення вигод для обох сторін", - сказав Венс.

Який найреалістичніший сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, наразі немає підстав очікувати раптового чи швидкого завершення бойових дій, зазначив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, швидке припинення війни малоймовірне, адже Росія не може дозволити собі зупинити воєнні дії.

"Найбільш ймовірний сценарій завершення війни – це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв під час інвестиційної конференції в Саудівській Аравії заявив, що війна Росії проти України може завершитися протягом року.

Видання Bild зазначає, що цієї зими російські війська, ймовірно, прагнуть використати холод як ще один інструмент у війні, завдаючи прицільних ударів по ключових енергетичних об’єктах, вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, щоб позбавити мільйони українців тепла та світла.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована, і, на його думку, "теплі стосунки" з Путіним могли б сприяти найпростішому її завершенню.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Чому 30 жовтня не можна з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

13:28

РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

13:23

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секретВідео

