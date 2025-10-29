Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Техно та IT

"Шпигун" у кожному домі: розкрито небезпеку дешевої китайської побутової техніки

Олексій Тесля
29 жовтня 2025, 17:27оновлено 29 жовтня, 18:49
170
Усередині пилососа виявився справжній міні-комп'ютер на колесах - плати, сенсори, чіпи, акуратні дроти.
робот-пилосос
Розкрито небезпеку китайських роботів-пилососів / Колаж Главред, фото Pexels/cottonbro studio, Pixabay/NickyPe

Ви дізнаєтеся:

  • Звичайний пилосос виявився справжнім міні-комп'ютером на колесах
  • Виробник міг виконувати будь-які команди на пристрої без відома власника
  • Усередині пилососа працювала професійна система картографування

Програміст Харішанкар Нараянан вирішив полегшити собі життя - і придбав розумний пилосос iLife A11.

Спочатку все виглядало ідеально - робот впевнено їздив по підлозі, видаючи задоволене дзижчання, і створював враження покірного, але працьовитого помічника, розповів він у блозі Small World.

відео дня

Дивна активність звичайного пилососа

Однак уже за кілька хвилин програміст помітив щось тривожне. Пилосос буквально завалював мережу потоками даних, відправляючи пакети на сервери, розташовані "десь далеко за океаном". Він не просто "перевіряв оновлення" - пристрій передавав телеметрію і журнали, причому без будь-якої згоди власника.

Перший збій "розумного помічника"

Харішанкар заблокував IP-адресу, на яку стікалися логи. Він акуратно обмежив трафік - дозволив оновлення, але заборонив передачу даних. А через кілька днів - пилосос раптом перестав вмикатися. У сервісі знизали плечима: "Сер, усе працює відмінно".

Апарат повернули - і справді, він ожив. Але радість тривала недовго: через кілька днів пристрій знову перетворився на мовчазну пластикову цеглу.

Как правильно пылесосить дома инфографика
/ Главред

Чому пилосос не працює без інтернету

Як могло просте блокування IP-адреси паралізувати техніку, яка, за ідеєю, має працювати офлайн? Коли програміст звернувся до сервісу повторно, йому відмовили: "Ваш випадок більше не підлягає обслуговуванню".

І тоді Харішанкар вирішив діяти сам.

Нутрощі "розумного" робота

Озброївшись викруткою, він розібрав пристрій. Усередині пилососа виявився справжній міні-комп'ютер на колесах - плати, сенсори, чіпи, акуратні дроти. Перед ним лежало дешеве диво інженерії, в якому ховався потенційний кошмар для конфіденційності.

Скріншот
/ Small World

Несподівані результати розслідування

Підключивши пилосос до Linux і проаналізувавши систему, програміст виявив логи, конфігурації та навіть незашифровані облікові дані Wi-Fi, які пристрій надсилав виробнику. А ще - дивний рядок у журналах: команду Kill, що надходила рівно в той момент, коли пилосос переставав працювати.

Він скасував її виконання і перезавантажив пристрій - пилосос миттєво ожив. З'ясувалося, що виробник дійсно віддалено вимикав його пристрій, просто тому що користувач наважився обмежити збір даних.

Таємний доступ і "шпигунське" ПЗ

Подальший аналіз показав, що на пристрої від самого початку встановлено програмне забезпечення rtty - утиліта, що надає віддалений root-доступ. З її допомогою виробник міг виконувати будь-які команди на пристрої без відома власника.

Але це був лише перший сюрприз.

Робот-розвідник виявився геодезистом

Харішанкар виявив ще одну цікаву деталь: усередині пилососа працювала Google Cartographer - професійна система SLAM, що застосовується в робототехніці та автономному картографуванні. Тобто його недорогий пилосос створював 3D-карту квартири в реальному часі, передаючи дані на сервери виробника.

Загальна проблема

Пізніше програміст з'ясував: справа не в одній конкретній марці. Той самий чип - 3irobotix CRL-200S - використовується і в інших популярних моделях.

Які китайські компанії використовують шпигунські чіпи:

  • Xiaomi,
  • Wyze,
  • Viomi,
  • Proscenic.

А отже, мільйони подібних пристроїв здатні передавати особисті дані користувачів і навіть бути відключеними виробником одним натисканням кнопки.

Важливі висновки

Історія з iLife A11 перетворилася зі звичайної поломки на справжнє розслідування про цифровий контроль і вразливість "розумного будинку". Пилосос, створений для прибирання пилу, несподівано став символом того, як легко техніка може вийти з-під влади власника - і опинитися під контролем тих, хто її створив.

Повна документація та подробиці зворотного проєктування програміста доступні в репозиторії: VacuumRobot.

Як не можна використовувати пилосос: поради експертів

У жодному разі не використовуйте пилосос для збору осколків розбитого скла. На перший погляд це може здатися зручним і швидким способом прибирання, однак таке рішення здатне серйозно пошкодити пристрій. Дрібні шматочки скла можуть застрягти всередині шланга, пошкодити фільтр або потрапити в двигун, що призведе до поломки приладу. Найбезпечніше зібрати осколки вручну за допомогою щітки, совка або вологої ганчірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, навіщо класти пакетик чаю в пилосос. Таке незвичайне використання пакетика чаю матиме приголомшливий ефект, про який знають одиниці.

Раніше Главред писав про те, яку деталь у пилососі потрібно завжди чистити. Пилосос може зламатися, якщо забувати очищати одну дуже важливу деталь.

Більше новин:

Про джерело: Small World

Блог програміста Харішанкара Нараянана. Він пише про свої хобі-проєкти в галузі електроніки та програмування. Його нові дослідження допомагають багатьом ентузіастам, які мають схожі інтереси.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

техника новини Китаю
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервувати

Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервувати

19:10Погляди
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

18:30Війна
РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

18:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Останні новини

19:17

Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

19:10

Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервуватиПогляд

19:04

Земля досягла своєї першої переломної точки - що зміниться для людства далі

19:03

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

18:53

"Захоплювалися тобою": помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
18:39

РФ підтягує "еліту" до Покровська: експерт розповів про ситуацію в місті

18:30

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

18:26

РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

18:03

Віра Кобзар прочитала вірш-присвяту Ігорю Климовичу в проєкті до Дня української мови: відео, що розчулює до слізВідео

Реклама
17:56

"У нього все розмито": популярна співачка розповіла про поранення брата-військового

17:29

Норвезький рецепт тепла: як скандинави обігрівають підлогу без використання труб

17:27

"Шпигун" у кожному домі: розкрито небезпеку дешевої китайської побутової техніки

17:21

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

17:12

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

16:52

Три знаки зодіаку дізнаються, як сильно вони були потрібні: самотність піде

16:39

Українську блогерку з Миротворця "забанив" відомий бренд - деталі скандалу

16:28

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках черниці у церкві за 79 секунд

16:26

Вибухи на трьох великих нафтогазових заводах РФ: деталі потужних ударів Сил оборони

16:26

Куп’янськ тримається: в Україні спростували заяву Путіна про оточення міста

16:19

"Статистика роботи на рівні відділку поліції", – експерт прокоментував дані НАБУ про передані до суду провадження

Реклама
16:17

Звідки насправді походить назва міста Ізюм - краєзнавець розкрив таємницю

15:58

Гороскоп на листопад 2025: Козероги - проявлять себе, Терезам - ризик

15:58

Популізм Гетманцева може вдарити по рейтингу Зеленського та створює ризики дестабілізації у владі

15:46

Суперзірка 2000-х років оголосила про завершення кар'єри: яка причина відходу зі сцениВідео

15:32

Чи піде валюта знову в ріст: економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді

15:08

"Хорт. Перший характерник": зʼявився анімаційний трейлер до сценарію фільму про українську Силу

15:02

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені дітиФотоВідео

15:01

Бельгія пригрозила "зрівняти Москву з землею" - у РФ гнівно відповіли

15:00

СБУ Малюка провела безпрецедентну зачистку агентів Кремля - експерт

14:56

Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах: будуть як новіВідео

14:49

Гороскоп на листопад 2025 для Тельців: фінансовий шторм і любовний романВідео

14:20

Французький політик 19 століття розкрив правду про українців — що Москва приховувалаВідео

14:17

Маленькі трагедії на великій війні: Комаров показав новий виворіт сучасної України

14:00

Відстрочки по-новому, мобілізація та зростання цін на продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

13:59

Гороскоп на листопад 2025: як Овнам розбагатіти наприкінці осеніВідео

13:59

Вважалась отрутою: який письменник пив по 50 чашок кави і чим це обернулося для його здоров'я

13:48

Водії ламають голову: знайдено цікавий дорожній знак з "кренделем"

13:47

Чому 30 жовтня не можна з'ясовувати стосунки: яке церковне свято

13:28

РФ зібрала 11 тисяч військових для оточення одного міста: ДШВ показали план ворога

13:23

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секретВідео

Реклама
13:05

Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля - деталі

13:04

Не сидітимуть в темряві: названо регіони, де українці відчують мінімум проблем із електрикою

13:01

Борти Ту-95 та дрони вже готові: названо ймовірні терміни масованого обстрілу

12:45

Гості "ахнуть": незвичайні крила в бомбічному маринадіВідео

12:12

Плюс 10% до кінця осені: українців попередили про подорожчання базового продукту

12:08

Третина міста - в "сірій зоні": росіяни прориваються до Покровська, загроза оточення зростає - DeepState

11:51

Щоденні звички водіїв непомітно "вбивають" авто: п'ять головних помилокВідео

11:40

Аліну Гросу забрала "швидка" - що з нею сталося

11:20

Температура підніметься до +18 градусів: зовсім скоро в Україні потеплішає

10:53

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти