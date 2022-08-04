РФ піде далі, але не на Польщу: Кучма назвав країни, на які нападе Путін після війни в Україні

Існує загроза Третьої світової війни / УНИАН

Існує загроза Третьої світової війни у випадку, якщо Україна програє Росії. Згодом РФ зможе атакувати пострадянські республіки, які не є членами НАТО. Про це заявив другий президент Україні Леонід Кучма в інтерв'ю ВВС.

"Якщо ми встоїмо - Путін далі не піде. Якщо ні - боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо", - сказав Кучма.

Він вважає, найбільша небезпека точно загрожує не Литві чи Польші. Під ударом можуть опинитися Молдова, Грузія та Казахстан.

"Вже звичними стали натяки на Молдову і Північний Казахстан, тепер у такому контексті згадується і Грузія. Адже Росія нападає лише на тих, хто слабший за неї у рази, а ще краще - слабший на порядок", - додав він.

Росія побоїться кидати справжній виклик НАТО після того, як в Україні втратила величезну частину своєї армії та техніки.

"В конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти - програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна...", - сказав Леонід Кучма.

Раніше Главред повідомляв, Кучма припустив, що РФ може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні. Кремль може піти на такий крок, якщо буде реальна загроза самому існуванню Росії або у відповідь на стратегічний ядерний удар, який буде нанесений по її території. Кучма вважає, що США зможуть зупинити Путіна.

Також Кучма заявив, що бойові дії в Україні навряд чи закінчаться швидко. Українцям не варто розраховувати, що найближчим часом помре російський диктатор Володимир Путін, чи що санкції знищать російську економіку, і таким чином це вплине на швидке завершення війни.

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