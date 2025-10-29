РФ вибрала цілі для нових ударів: 'Флеш' назвав, які міста під загрозою

Усе, що межує з РФ, зараз перебуває під атаками, нагадав Сергій Бескрестнов.

РФ масовано атакує Україну / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Бескрестнова:

У зоні ризику - Чернігівська, Сумська, Харківська області

Удари РФ триватимуть по прифронтових містах

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував удари РФ по об'єктах інфраструктури в тилових містах України.

"У зоні ризику - Чернігівська, Сумська, Харківська області. Усе, що межує з РФ, зараз перебуває під атаками. Росіяни продовжують знищувати об'єкти - мобільний зв'язок, логістику, склади, виробництво, залізницю, - перетворюючи ці території на непридатні для життя ні для військових, ні для цивільних", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений у тому, що велику роль відіграє залучення цивільного населення до процесу інформування про загрози, щоб кожен житель розумів і оцінював загрози.

"Залучення цивільних у процес інформування критично важливе - від цього безпосередньо залежить рівень наших втрат", - вважає він.

Співрозмовник також звернув увагу на необхідності мінімізувати ці загрози.

"І, безумовно, такі удари продовжуватимуться по прифронтових містах - околиці (і не тільки) Харкова, Запоріжжя, Суми, Краматорськ, Слов'янськ, Чернігів, Шостка - всі вони перебувають у зоні ризику", - додав Бескрестнов.

Небезпека дронових ударів РФ: думка експерта

Експерт зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов проаналізував можливі ризики подібного розвитку ситуації.

За його словами, українські військові вже фіксують польоти роторних FPV-дронів на відстані 20-30 кілометрів, що значно ускладнює завдання їхнього виявлення і нейтралізації.

Водночас російська армія активно використовує FPV-дрони крилатого типу - такі як "Блискавка" і "Привіт-82", включно з їхніми різними модифікаціями. Ці апарати здатні долати до 30-40 кілометрів.

Крім того, більш важкі безпілотники на кшталт БМ-35 або "Ланцета" мають ще більший радіус дії - близько 50-60 кілометрів, що робить їх особливо небезпечними на лінії фронту.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Близько 3:00 ночі ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.

Як писав Главред, раніше російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

