Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

Юрій Берендій
29 жовтня 2025, 21:13
447
Головнокомандувачу ЗС РФ Герасимову поставили ультиматум — захопити Покровськ до середини листопада, інакше він втратить посаду, вказують партизани.
Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну
Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Герасимов може втратити посаду через провал біля Покровська
  • Командування РФ кидає величезні хвилі військ для наступу
  • Замінити Герасимова може генерал Позніхір

Головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов може втратити посаду, якщо йому не вдасться окупувати українське місто Покровськ до дедлайну, який визначив російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляє партизанських рух АТЕШ з посиланням на одного з агентів з числа офіцерів одного з угруповань військ ЗС РФ.

Який ультиматум поставив Путін Герасимову

За даними партизанів, генерал Герасимов перебуває під значним тиском, оскільки Кремль невдоволений його роботою та неправдивими звітами з фронту. Путін дав йому термін до середини листопада, щоб захопити Покровськ — це останній шанс для Герасимова зберегти посаду.

відео дня

"На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення "м'ясозакидання". Командування кидає в самогубні атаки величезні хвилі особового складу, щоб встигнути виконати наказ за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.

Яка причина відставки Герасимова

В АТЕШ повідомили, що недовіра до генерала посилилася через його викривлене інформування про ситуацію, зокрема фальшиві заяви про "оточення" українських підрозділів. Навіть російські пропагандисти визнають, що його доповіді не відповідають реальності

Ким замінять Герасимова

Зазначається, що провал наступу під Покровськом фактично означатиме відставку Герасимова.

"Найбільш імовірним кандидатом на його заміну є генерал-полковник Віктор Позніхір", - резюмують в русі АТЕШ.

Що відомо про партизанський рух
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Про що свідчить медійна активність Герасимова - думка експерта

Як писав Главред, начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов несподівано з’явився в ефірі російського телебачення, що саме по собі є досить незвичним явищем. Як пояснив у коментарі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, поява Герасимова свідчить про провал так званого літнього наступу РФ.

За словами експерта, стратегічна наступальна операція Росії на сході України фактично зазнала поразки. Уже п’ять місяців окупанти не здатні прорвати українську оборону, а лише створюють незначні вклинення без суттєвого просування. Попри це, ворог продовжує перекидати туди підкріплення, яке зрештою зазнає значних втрат.

Валерій Герасимов - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час наради в одному з командних пунктів об’єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нібито оточення українських сил. За словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, у районі Куп’янська нібито перебувають в оточенні до 5 тисяч військових ЗСУ. Втім, ці заяви виглядають черговим фейком, адже начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував такі повідомлення росіян.

До цього, Герасимов повідомив Путіну про підготовку нових масованих ударів по території України.

Раніше, 30 серпня, під час засідання Генштабу РФ, присвяченого підбиттю підсумків весняно-літньої кампанії, журналісти помітили на продемонстрованій карті України, що до складу Росії були віднесені не лише окуповані території, але й ще дві області, які залишаються під контролем Києва, повідомляє The Insider.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Валерій Герасимов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

21:39Війна
Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

21:13Війна
"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

20:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:02

Які сім речей можуть передбачити коти - відповідь здивує багатьох

21:39

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

21:35

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетілаВідео

21:25

Несподіване місце в будинку: одяг і постільна білизна висохнуть в одну мить

21:17

Прийдуть біди і почнеться "чорна смуга": суворі прикмети на свято 30 жовтня

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
21:13

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

21:11

"Уже не відрізнити": дочка Ані Лорак стала її копією

20:38

"Він її вибрав": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

20:27

Цукор у бензобаку: механік розкрив всю правду про "солодку диверсію"

Реклама
20:21

"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

20:21

Кубок України: "Динамо" і "Шахтар" визначили чвертьфіналіста змагання

19:56

Успіх і духовне зростання: який ваш кармічний шлях за датою народження

19:53

"Доведеться": відома доля дітей Галкіна і Пугачової

19:50

"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямкуПогляд

19:48

Чи зможе Трамп закінчити війну Росії проти України - Венс зробив зізнання

19:28

РФ вибрала цілі для нових ударів: "Флеш" назвав, які міста під загрозоюВідео

19:23

Від -3 до +18 градусів: синоптики здивували прогнозом зі снігом, дощами та сонцем

19:17

Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

19:10

Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервуватиПогляд

19:04

Земля досягла своєї першої переломної точки - що зміниться для людства далі

Реклама
19:03

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

18:53

"Захоплювалися тобою": помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ

18:39

РФ підтягує "еліту" до Покровська: експерт розповів про ситуацію в місті

18:30

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

18:26

РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

18:03

Віра Кобзар прочитала вірш-присвяту Ігорю Климовичу в проєкті до Дня української мови: відео, що розчулює до слізВідео

17:56

"У нього все розмито": популярна співачка розповіла про поранення брата-військового

17:29

Норвезький рецепт тепла: як скандинави обігрівають підлогу без використання труб

17:27

"Шпигун" у кожному домі: розкрито небезпеку дешевої китайської побутової техніки

17:21

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

17:12

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

16:52

Три знаки зодіаку дізнаються, як сильно вони були потрібні: самотність піде

16:39

Українську блогерку з Миротворця "забанив" відомий бренд - деталі скандалу

16:28

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках черниці у церкві за 79 секунд

16:26

Вибухи на трьох великих нафтогазових заводах РФ: деталі потужних ударів Сил оборони

16:26

Куп’янськ тримається: в Україні спростували заяву Путіна про оточення міста

16:19

"Статистика роботи на рівні відділку поліції", – експерт прокоментував дані НАБУ про передані до суду провадження

16:17

Звідки насправді походить назва міста Ізюм - краєзнавець розкрив таємницю

15:58

Гороскоп на листопад 2025: Козероги - проявлять себе, Терезам - ризик

15:58

Популізм Гетманцева може вдарити по рейтингу Зеленського та створює ризики дестабілізації у владі

Реклама
15:46

Суперзірка 2000-х років оголосила про завершення кар'єри: яка причина відходу зі сцениВідео

15:32

Чи піде валюта знову в ріст: економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді

15:08

"Хорт. Перший характерник": зʼявився анімаційний трейлер до сценарію фільму про українську Силу

15:02

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені дітиФотоВідео

15:01

Бельгія пригрозила "зрівняти Москву з землею" - у РФ гнівно відповіли

15:00

СБУ Малюка провела безпрецедентну зачистку агентів Кремля - експерт

14:56

Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах: будуть як новіВідео

14:49

Гороскоп на листопад 2025 для Тельців: фінансовий шторм і любовний романВідео

14:20

Французький політик 19 століття розкрив правду про українців — що Москва приховувалаВідео

14:17

Маленькі трагедії на великій війні: Комаров показав новий виворіт сучасної України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти