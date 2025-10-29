Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

Головнокомандувачу ЗС РФ Герасимову поставили ультиматум — захопити Покровськ до середини листопада, інакше він втратить посаду, вказують партизани.

https://glavred.net/war/putin-postavil-ultimatum-gerasimovu-po-ukraine-i-uzhe-nashel-emu-zamenu-10710695.html Посилання скопійоване

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Герасимов може втратити посаду через провал біля Покровська

Командування РФ кидає величезні хвилі військ для наступу

Замінити Герасимова може генерал Позніхір

Головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов може втратити посаду, якщо йому не вдасться окупувати українське місто Покровськ до дедлайну, який визначив російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін. Про це повідомляє партизанських рух АТЕШ з посиланням на одного з агентів з числа офіцерів одного з угруповань військ ЗС РФ.

Який ультиматум поставив Путін Герасимову

За даними партизанів, генерал Герасимов перебуває під значним тиском, оскільки Кремль невдоволений його роботою та неправдивими звітами з фронту. Путін дав йому термін до середини листопада, щоб захопити Покровськ — це останній шанс для Герасимова зберегти посаду.

відео дня

"На тлі цього ультиматуму на Покровському напрямку фіксується різке посилення "м'ясозакидання". Командування кидає в самогубні атаки величезні хвилі особового складу, щоб встигнути виконати наказ за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.

Яка причина відставки Герасимова

В АТЕШ повідомили, що недовіра до генерала посилилася через його викривлене інформування про ситуацію, зокрема фальшиві заяви про "оточення" українських підрозділів. Навіть російські пропагандисти визнають, що його доповіді не відповідають реальності

Ким замінять Герасимова

Зазначається, що провал наступу під Покровськом фактично означатиме відставку Герасимова.

"Найбільш імовірним кандидатом на його заміну є генерал-полковник Віктор Позніхір", - резюмують в русі АТЕШ.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Про що свідчить медійна активність Герасимова - думка експерта

Як писав Главред, начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов несподівано з’явився в ефірі російського телебачення, що саме по собі є досить незвичним явищем. Як пояснив у коментарі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, поява Герасимова свідчить про провал так званого літнього наступу РФ.

За словами експерта, стратегічна наступальна операція Росії на сході України фактично зазнала поразки. Уже п’ять місяців окупанти не здатні прорвати українську оборону, а лише створюють незначні вклинення без суттєвого просування. Попри це, ворог продовжує перекидати туди підкріплення, яке зрештою зазнає значних втрат.

Валерій Герасимов - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час наради в одному з командних пунктів об’єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нібито оточення українських сил. За словами начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, у районі Куп’янська нібито перебувають в оточенні до 5 тисяч військових ЗСУ. Втім, ці заяви виглядають черговим фейком, адже начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував такі повідомлення росіян.

До цього, Герасимов повідомив Путіну про підготовку нових масованих ударів по території України.

Раніше, 30 серпня, під час засідання Генштабу РФ, присвяченого підбиттю підсумків весняно-літньої кампанії, журналісти помітили на продемонстрованій карті України, що до складу Росії були віднесені не лише окуповані території, але й ще дві області, які залишаються під контролем Києва, повідомляє The Insider.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред