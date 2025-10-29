Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Ви дізнаєтеся:
На четвер, 30 жовтня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні. Водночас подешевшала європейська валюта й польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара до гривні на 30 жовтня встановлено на рівні 42,01 грн за долар. Це на 7 копійок менше порівняно з попереднім днем.
Також гривня зміцнилася і щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на четвер становить 48,87 грн/євро, що на 11 копійок менше, ніж попередній показник.
На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара склали 42,04-42,07 грн/дол., а до євро - 48,96-48,98 грн/євро. На міжбанку курс знизився до 42,00-42,03 грн/долар.
Курс злотого на 30 жовтня
Водночас знизився і курс польського злотого. На четвер, 30 жовтня, офіційний курс встановлено на рівні 11,52 грн/злотий, що трохи нижче порівняно з 11,55 грн/злотий 29 жовтня.
Чи ростиме курс долара - прогноз економіста
Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду розповів, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні залишатиметься стабільним. За його словами, золотовалютні резерви НБУ наразі перебувають на рекордному рівні - близько 44 мільярдів доларів, що навіть перевищує показники "найкращих мирних років" української економіки. Завдяки цьому регулятор може забезпечувати відносну стабільність гривні навіть під час війни.
"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на валютній біржі, ні в роздрібній торгівлі валютою. Немає навіть натяку на черги біля пунктів обміну чи відділень банків, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - зазначив він.
Хоча гривня поступово знецінюється, це відбувається в межах прогнозованої девальвації, що є наслідком воєнного стану. Новак запевняє, що підстав для різких змін наразі немає.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Національний банк України на 29 жовтня підвищив офіційний курс долара до 42,08 грн/дол. Курс євро залишився на рівні 48,97 грн/євро.
Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що в останні дні жовтня ситуація на валютному ринку суттєво не зміниться. НБУ зберігатиме режим "керованої гнучкості", тому долар перебуватиме у межах 41,5-42 грн, а євро - 48-49,5 грн.
Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припускав, що найближчим часом курс долара в Україні буде поступово зростати і перевищить позначку у 42 гривні.
