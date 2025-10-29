Рус
Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

Руслана Заклінська
29 жовтня 2025, 17:12
НБУ знизив курс долара, євро та польського злотого.
Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня
Курс валют на 30 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

На четвер, 30 жовтня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні. Водночас подешевшала європейська валюта й польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні на 30 жовтня встановлено на рівні 42,01 грн за долар. Це на 7 копійок менше порівняно з попереднім днем.

Також гривня зміцнилася і щодо євро. Офіційний курс європейської валюти на четвер становить 48,87 грн/євро, що на 11 копійок менше, ніж попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара склали 42,04-42,07 грн/дол., а до євро - 48,96-48,98 грн/євро. На міжбанку курс знизився до 42,00-42,03 грн/долар.

Курс злотого на 30 жовтня

Водночас знизився і курс польського злотого. На четвер, 30 жовтня, офіційний курс встановлено на рівні 11,52 грн/злотий, що трохи нижче порівняно з 11,55 грн/злотий 29 жовтня.

Чи ростиме курс долара - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду розповів, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні залишатиметься стабільним. За його словами, золотовалютні резерви НБУ наразі перебувають на рекордному рівні - близько 44 мільярдів доларів, що навіть перевищує показники "найкращих мирних років" української економіки. Завдяки цьому регулятор може забезпечувати відносну стабільність гривні навіть під час війни.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на валютній біржі, ні в роздрібній торгівлі валютою. Немає навіть натяку на черги біля пунктів обміну чи відділень банків, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - зазначив він.

Хоча гривня поступово знецінюється, це відбувається в межах прогнозованої девальвації, що є наслідком воєнного стану. Новак запевняє, що підстав для різких змін наразі немає.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України на 29 жовтня підвищив офіційний курс долара до 42,08 грн/дол. Курс євро залишився на рівні 48,97 грн/євро.

Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що в останні дні жовтня ситуація на валютному ринку суттєво не зміниться. НБУ зберігатиме режим "керованої гнучкості", тому долар перебуватиме у межах 41,5-42 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припускав, що найближчим часом курс долара в Україні буде поступово зростати і перевищить позначку у 42 гривні.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
