Частина українців зможе отримати 15 тисяч гривень: деталі від Свириденко

Уряд відкриває електронний реєстр кваліфікацій, щоб українці могли планувати професійний розвиток.

Через "Дію" українці зможуть оформити статус безробітного і подати заявку на грант / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/yulia.svyrydenko

Читайте в матеріалі:

Як працюватиме нова система підтримки безробітних

Хто може отримати грант до 15 тисяч гривень

Які нові можливості відкриє електронний реєстр кваліфікацій

Для безробітних українців запустять нову екосистему "Обрій", за допомогою якої можна буде отримати до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд підтримав запуск нової екосистеми "Обрій". Через "Дію" людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію", — зазначила Свириденко. відео дня

Як працюватиме система "Обрій"

За її словами, система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і місцем проживання.

"Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного. Це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї", — пояснила прем’єр-міністерка.

Підтримка ветеранів і роботодавців

Свириденко також додала, що ветеранам підвищать зарплату за суспільно корисні роботи до 16 тисяч гривень, а роботодавці, які братимуть їх на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати).

Крім того, уряд готує запуск електронного реєстру кваліфікацій, який буде відкритим і безкоштовним. У ньому українці зможуть знайти інформацію про кваліфікаційні центри, вимоги до професій та можливості для професійного розвитку.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

