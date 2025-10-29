Кубок України: "Динамо" і "Шахтар" визначили чвертьфіналіста змагання

Підопічні Олександра Шовковського вийшли до чвертьфіналу Кубка України.

"Динамо" і "Шахтар" визначили чвертьфіналіста змагання / колаж: Главред, фото: ФК Динамо Київ, скріншот

Коротко:

Поєдинок завершився з рахунком 2:1

"Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофея

Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1. Про це повідомляє Sport.ua.

Першими в матчі вийшли гості - забив Мейрелліш на 49-й. Однак кияни зуміли продемонструвати характер і взяли три очки - забили Ярмоленко на 72-й і Герреро на 79-й.

Для обох команд це була друга гра в поточному розіграші турніру. Минулого сезону суперники зустрічалися у фіналі, де "Шахтар" здобув перемогу в серії пенальті після нічиєї 1:1 (пен. 6:5).

Таким чином, підопічні Олександра Шовковського вийшли до чвертьфіналу Кубка України. Команда Арди Турана вибула з турніру - "Шахтар" склав повноваження чинного володаря трофея.

Кубок України. 1/8 фіналу, 29 жовтня.

"Динамо" - "Шахтар" - 2:1

Гол: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 - Мейрелліш, 49.

