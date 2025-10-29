Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Росія концентрує стратегічну авіацію та ракети, готуючись до можливого масованого удару по Україні.

Українців закликають реагувати на повітряні тривоги / Колаж: Главред, фото: Вікіпедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Українців закликають реагувати на нічні повітряні тривоги

Росія може задіяти стратегічну авіацію, ракети та ударні БПЛА

Українців закликали уважно реагувати на повітряні тривоги, які можуть пролунати найближчими ночами. Про це 29 жовтня повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"До речі, сьогодні ніч чи завтра ніч особливо може бути тривожною, тому реагуємо на тривоги, адже ворог не спить. І один з напрямків на заході України – це енергетична інфраструктура, електро- і газова інфраструктура", — зазначив Марцінків. відео дня

Активність стратегічної авіації та загроза ППО

Моніторингові канали спостерігають активність частот стратегічної авіації, проте наразі це не свідчить про бойовий виліт.

За даними аналітичних джерел, також фіксують ознаки, які можуть свідчити про загрозу від стратегічної авіації РФ та комплексів ППО на території Брянської області, що потенційно створює ризик балістичних ударів із цього напрямку найближчим часом.

Літаки якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Можливі засоби ворога

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали, країна-агресорка може задіяти:

9 літаків Ту-95МС і Ту-160 з аеродромів "Оленья" та "Енгельс",

до 6 літаків МіГ-31К з ракетами "Кинджал" з аеродромів "Саваслейка" та "Ахтубінськ",

4 морських носіїв ракет "Калібр" з пункту базування в Новоросійську,

близько 500 ударних БПЛА.

Ціль ударів РФ – експертна думка

За словами військового аналітика, ветерана російсько-української війни, майора ЗСУ у відставці Олексія Гетьмана, Росія планує відновити масовані комбіновані удари по енергетичній інфраструктурі України відразу після настання перших морозів.

"Удар буде зосереджений на містах-мільйонниках, таких як Київ, Львів, Дніпро, і взагалі на всіх обласних центрах", — зазначає експерт.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

