"Повільний, нудний, тихий наступ": Арестович розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину

Арестович розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину / Фото УНІАН, Суспільне

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. Про це він сказав в ефірі Фейгін Live у середу, 3 серпня.

Збройним силам України вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це триватиме і далі.

"Всі чекають контрнаступу о четвертій ранку, коли вдарять всі гармати, 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні в бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав Арестович.

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Як повідомляв Главред, раніше Олексій Арестович заявляв, що війська Росії зібрали в окупованій Херсонській області близько 30 тисяч військ. Вони збираються піти в наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Їм поставили завдання бути готовими висуватися 6 серпня, але підготовка може затягнутися. Однак атака напевно провалиться, оскільки ступінь бойової готовності таких сил викликає серйозні сумніви.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть потрапити в пастку в Херсонській області. За його словами, у Генерального штабу, ймовірно, є певний план щодо знищення російських військ в Херсонській області, тому там і не руйнуються в повному обсязі мости і понтонні переправи.

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