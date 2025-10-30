В Україні перебої зі світлом: регіони під атакою крилатих ракет та Кинджалів

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та "Кинджалами".

Україна під атакою крилатих ракет

Російські окупанти здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічної авіації Ту-95МС та Міг-31К. Більшість ракет летіла у напрямку західних областей. Це підтверджують Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали також попереджали про те, що крилаті ракети летіли у напрямку Хмельницькій, Житомирської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської областей.

У багатьох регіонах прогриміли потужні вибухи. Одні з них пролунали у Бурштині Івано-Франківської області.

Згодом РФ знову підняла у повітря МіГи та здійснила пуски "Кинджалів". Ракети Х-47М2 пролетіли через Київську, Рівненську, області. Повітряні сили попереджали, що "Кинджали" летять у напрямку Львова.

Внаслідок атаки в України розпочалися перебої зі світлом.

