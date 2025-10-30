Дві фази мирного плану ЄС для України: ЗМІ дізналися подробиці

Європейські країни пропонують Україні 12-пунктовий мирний план із припинення вогню та переговорами.

Україна та Росія повинні домовитися про "пакт про ненапад" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Україны, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Європейський мирний план України містить 12 пунктів

План поділений на фази: припинення вогню та переговори

Документ наразі є лише "чернеткою", без офіційного схвалення

Європейський мирний план для України, ініційований Фінляндією, передбачає 12 пунктів, які об’єднані у дві фази: "припинення вогню" та "переговори". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як зазначається, план наразі не є готовою мирною угодою — його попередня назва звучить як "Елементи миру в Україні". Документ ще не обговорювався на вищому рівні ЄС і офіційно не схвалений жодною країною, тож наразі це можна розглядати як "чернетку" мирного плану.

Припинення вогню

Передбачає припинення вогню, яке, як наголошує "Радіо Свобода", є підходом, підтримуваним більшістю європейських країн: "спочатку припинення вогню" — таку стратегію відстоювали ще під час переговорів адміністрації Дональда Трампа з Кремлем.

Документ передбачає, що "припинення вогню розпочнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план", а лінія зіткнення "буде заморожена в точці, де вона знаходиться на початку припинення вогню".

Моніторинг виконання припинення вогню пропонується вести "негайно під керівництвом США, використовуючи супутники, безпілотники та інші технологічні засоби". Також план передбачає укладення "пакту про ненапад", згідно з яким Москва припинить атаки на Україну, а Київ утримається від спроб повернути окуповані території, зокрема Крим, Донбас, Херсон та Запоріжжя, військовим шляхом.

Запорізька АЕС

Запорізьку АЕС пропонують передати з-під контролю Росії неназваній третій стороні та розпочати переговори про повернення станції під контроль України. План також містить "заходи щодо зміцнення довіри", які передбачають "вибрані символічні санкції, що скасовуються після того, як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів".

Інші пропозиції передбачають повернення Росії до міжнародних організацій (імовірно, Раду Європи та МОК), а також створення "Ради миру" під головуванням Трампа для нагляду за реалізацією мирного плану.

Переговори щодо окупованих територій

Гарантії безпеки для України є восьмим пунктом плану, а дев’ятий стосується діалогу Києва та Москви "з метою посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій".

Десятий пункт передбачає початок переговорів щодо управління окупованими територіями, а одинадцятий — відновлення України через фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи.

Санкції та компенсації

Останній пункт передбачає поступове скасування санкцій проти РФ у міру реалізації плану, а також узгодження компенсації за воєнні збитки, загальна сума яких перевищує 200 млрд євро. Крім того, пропонується "механізм швидкого відновлення", за яким усі санкції проти РФ автоматично відновлюватимуться у разі нового нападу на Україну.

Прогноз експерта щодо завершення війни

Війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або затягнутися до року, і ключову роль у цьому відіграватиме позиція Китаю. Таку думку висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо Пекін припинить підтримку Росії, досягне домовленостей зі США, а Північна Корея дотримуватиметься цих угод, прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма про швидке завершення війни може виявитися реалістичним.

Натомість, якщо Китай продовжить постачати Росії технології, обладнання та фахівців, конфлікт може тривати щонайменше рік. Жмайло наголошує, що така допомога дозволить російській економіці та військовій машині залишатися на плаву, уповільнюючи падіння та ускладнюючи мирне врегулювання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держави Європи спільно з Україною розробляють 12-пунктну угоду, метою якої є припинення війни, розв’язаної Росією проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані зі змістом документа. У проєкті плану передбачається закріплення лінії фронту на поточних позиціях.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про існування європейського плану завершення війни та можливі обміни територіями з державою-агресоркою.

За його словами, Україна відкрита до дипломатичного вирішення конфлікту, однак ніколи не погодиться віддавати свої землі Росії в обмін на мир.

