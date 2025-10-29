Рус
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Юрій Берендій
29 жовтня 2025, 18:30
Дмитрієв заявив, що Росія розраховує завершити війну проти України протягом року, наголошуючи на нібито наближенні до дипломатичного врегулювання.
'Цілком реально': у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України
У Путіна назвали дату закінчення війни в Україні

Про що йдеться у матеріалі:

  • Спецпредставник Путіна спрогнозував терміни закінчення війни проти України
  • Дмитрієв заклика посилити співпрацю між РФ, США та Саудівською Аравією

Спецпредставник російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна в рамках інвестиційної конференції в Саудівській Аравії заявив, що війна Росії проти України закінчиться до протягом одного року. Заяву Кирила Дмитрієва процитувало видання Reuters.

"Ми впевнені, що йдемо до миру, і як миротворці ми маємо зробити це реальністю", — заявив Дмитрієв.

На запитання про можливість встановлення миру в Україні протягом року Кирило Дмитрієв висловив упевненість, що це цілком реально. Під час свого перебування у США він заявив, що Москва і Вашингтон уже наблизилися до досягнення дипломатичного врегулювання війни.

Він також підтримав ідею тіснішої співпраці між США, Саудівською Аравією та Росією як провідними власниками природних ресурсів, вважаючи, що це сприятиме глобальній стабільності. Дмитрієв наголосив, що нині увага світу прикута до конфлікту навколо Росії, однак важливо не допустити його ескалації у ширше протистояння, діючи ефективніше, ніж раніше.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував прогнози про можливе завершення війни Росії проти України у проміжку від двох місяців до року, зазначивши, що теоретично такий сценарій можливий.

За словами експерта, ще на початку 2024 року аналітики центру під час стратегічної сесії дійшли висновку, що Росія, ймовірно, продовжуватиме агресію до 2026 року, однак поступово її ресурси, як у живій силі, так і в озброєнні — почнуть вичерпуватися.

Жмайло наголосив, що нинішня осінньо-зимова наступальна кампанія фактично є останнім самостійним ривком РФ.

"Далі вони, ймовірно, продовжать агресію, але поступово почнуть просідати. Єдиним фактором, який може суттєво вплинути на ситуацію, є Китай. Якби не китайська підтримка (і підтримка її сателіта - Північної Кореї), війна, по суті, вже б завершилася", - додав Жмайло.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, план завершення війни Росії проти України, який розробляє "Коаліція рішучих", планують обговорити на рівні радників уже до кінця цього тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Тим часом, за даними NBC News, американська розвідка поінформувала Конгрес США, що російський диктатор Володимир Путін нині "як ніколи раніше" налаштований продовжувати агресію проти України й не має наміру зупиняти бойові дії.

Крім того, російське військово-політичне керівництво намагається залякати європейські країни демонстрацією ракет "Орєшнік" і "Буревісник", остання з яких існує радше у пропагандистських заявах, ніж у реальності. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

