В Україні ввели графіки вимкнення світла: росіяни били по енергетиці

Російські окупанти атакували енергетичні об'єкти крилатими ракетами та ударними дронами.

В Україні ввели аварійні графіки вимкнення світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Тимур Ткаченко

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під атакою були об'єкти енергетики. Це підтвердила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Внаслідок цього в Україні почалися перебої зі світлом.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначила Гринчук.

В Укренерго додали, що внаслідок атаки були введені аварійні графіки вимкнення світла.

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі ... Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

