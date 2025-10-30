В Україні ввели графіки вимкнення світла: росіяни били по енергетиці

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами. Під атакою були об'єкти енергетики. Це підтвердила міністр енергетики Світлана Гринчук.
Внаслідок цього в Україні почалися перебої зі світлом.
"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках. Закликаємо всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначила Гринчук.
В Укренерго додали, що внаслідок атаки були введені аварійні графіки вимкнення світла.
"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі ... Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Новина доповнюється...
