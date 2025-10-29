"Захоплювалися тобою": помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ

Антонюк 25 років був художнім керівником і головним диригентом Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

https://glavred.net/stars/voshishchalis-toboy-umer-vydayushchiysya-voennyy-dirizher-ansamblya-vsu-10710653.html Посилання скопійоване

Дмитру Антонюку було 64 роки / колаж: Главред, фото: прес-служба Ансамблю ЗСУ, facebook.com/apitzsu

Коротко:

Дмитру Антонюку було 64 роки

Антонюк помер за диригентським пультом

У середу, 29 жовтня, обірвалося життя художнього керівника і головного диригента Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Дмитра Антонюка. Йому було 64 роки.

Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці Ансамблю ЗСУ в соцмережі Facebook. У пості зазначили, що військовий диригент завжди творив від душі, а також висловили щирі співчуття його рідним.

відео дня

"Сьогодні пішов із життя Дмитро Жанович Антонюк - видатний військовий диригент, Заслужений діяч мистецтв України, який 25 років був художнім керівником і головним диригентом Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Він присвятив своє життя музиці, виховав не одне покоління музикантів і прославив українську військову музику на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Пам'ять Дмитра Антонюка вшанувала головний режисер фестивалю "Шлягер року" Анжела Норбоєва. У своєму Facebook вона оприлюднила фотографію диригента і заговорила про його внесок у вітчизняну музичну індустрію.

"Дмитре Жановичу. Дімочко, як же так? Скільки всього хорошого, музичного ми з тобою разом зробили. Скільки артистів світу захоплювалися тобою як диригентом і твоїм колективом, яким ти жив, який з тобою став таким крутим. Світла і добра пам'ять тобі, мій дорогий друже", - написала Норбоєва.

Народний артист України Петро Мага на своїй сторінці у Facebook також повідомив про смерть Дмитра Антонюка.

"Жановичу, як?" - написав Мага.

Він поділився знімком Антонюка, зробленим на одному з концертів.

У коментарі до посту український музикант Ігор Коцюбинський розповів, як сталася трагедія.

"Помер за пультом диригента", - повідомив він.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська відома актриса Ксенія Мішина поділилася, як вона спілкується зі своїм сином Платоном, якому вже 13 років. Мішина зазначила, що після повернення хлопчика з літнього табору, його дорослішання проявилося ще сильніше.

ВійськовослужбовецьДмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею. Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Дмитро Антонюк Дмитро Антонюк народився 23 травня 1961 року в Києві. Вищу освіту він здобув у Московській консерваторії, навчання в якій закінчив 1984 року. З того моменту Антонюк був диригентом військового оркестру. У 2004 році художній керівник Ансамблю ЗСУ отримав почесне звання Заслуженого діяча мистецтв України. Його репертуар складався з музичних творів церемоніального та маршового характеру, а також військово-патріотичних і ліричних пісень. Разом з оркестром Дмитро Антонюк виступав не лише в Україні, а й багатьох інших країнах світу, таких як Китай, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Іспанія та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред