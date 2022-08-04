Якщо Путін переможе у війні проти України, розпочнеться Третя світова війна - Зеленський

Світ зануриться в хаос, якщо Путін здобуде перемогу над Україною - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Якщо Росії вдасться перемогти Україну у війні, кризи в сфері енергетики і продовольства та інші події, які відбуваються зараз, зміняться початком третьої світової війни. Великі авторитарні режими робитимуть те ж саме, що і Росія. Світ зануриться в хаос. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на зустрічі з африканськими ЗМІ він розповів про те, що кризи, з якими наразі стикається світ, зміняться на початок Третьої світової війни. Такі події можуть статися, якщо Москва переможе Київ.

На думку українського гаранта, світові авторитарні режими робитимуть те ж саме, що і Москва. І тоді світ зануриться в хаос.

"Якщо Путін переможе в цій війні - це початок Третьої світової війни. Я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те ж саме. У світі буде хаос", - вважає Зеленський.

Український гарант закликав світ робити висновки з того, що відбувається.

"Не дай Бог, щоб Росія перемогла в цій війні. Скільки можна наступати на ці граблі?" – підкреслив Володимир Зеленський.

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Заяви президента Зеленського про Росію

Президент України Володимир Зеленський піддав критиці заклики колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера щодо нібито готовності Москви до "перемовин" з Києвом. За його словами, якби росіяни мали намір говорити, вони не стягували б війська на південь української держави. Підключення Шредера до тиражування російської пропаганди він назвав огидною ситуацією.

4 серпня Зеленський сказав, що представники РФ брешуть, коли кажуть про можливість так званого "діалогу" з Україною. Глава держави заявив, що країна-терорист після скоєних звірств зі зброєю в руках закликає, до, мовляв, "перемовин". Такі ініціативи є не інакше, як ультиматум.

Також Зеленський розповів, що він намагався поговорити з главою РФ Путіним, однак Москва неодноразово відмовлялася від розмови. Після 24 лютого, коли Росія напала на Україну і скоїла злочини проти людей, говорити про діалог можливості немає.

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