Контрнаступ ЗСУ відкладається через малі обсяги поставок зброї - Жданов

Олег Жданов розповів про поточну ситуацію на фронті / Фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Збройним силам України, імовірно, доведеться почекати з контрнаступом через малі обсяги поставок Заходом зброї.

"Питання з контрнаступом трохи відкладається. Але питання оборонної операції - ні, ми в змозі її провести", - сказав Жданов на своєму Youtube-каналі.

За словами Жданова, зараз росіянам потрібно перемир'я, а Україні – перемога на полі бою для формування переговорної позиції.

Експерт також оцінив ризики того, що армія РФ може прорватися в напрямку міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв.

"Не можна сказати, що повністю не існує загрози прориву російських військ на напрямках трьох основних міст, але при цьому імовірність прориву практично дорівнює нулю", — вважає Жданов.

Він підкреслив, що ворог намагається розтягнути ЗСУ по всій лінії фронту, довжина якої становить близько 2,5 тисяч кілометрів.

Як повідомляв Главред, в щоденному звіті Американського інституту вивчення війни йдеться, що на 163-й день повномасштабного російського вторгнення Київ вперше отримав можливість почати активно формувати хід війни. Це сталося завдяки успішним контрнаступальним операціям. Захисникам України вдалося перехопити стратегічну ініціативу в боях і змусити ворога перерозподіляти сили. Країна-агресор РФ змушена змінювати пріоритети зусиль.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія намагається змусити Україну перекинути резерви на Донецький і Луганський напрямок, щоби відвернути увагу від напрямку справжньої небезпеки, де планується масштабний наступ. Йдеться про Південь України.

Арестович також заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. Збройним силам України вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це буде продовжуватися і далі.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Інші новини: