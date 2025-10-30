"Я програв багато матчів, але...": Туран розповів, що зламало гру "Шахтаря"

Туран пообіцяв серйозно поговорити з командою про останні хвилини матчу і закликав не відступати після поразок.

Динамо обіграв Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України / Колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar

Коротко:

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем 2:1

Українські гранди зустрілися у 1/8 фіналу Кубка України

Матч завершився перемогою киян у напруженому протистоянні

У першому очному матчі сезону 2025/2026 українські гранди зустрілися в 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виявилося сильнішим, здобувши вольову перемогу з рахунком 2:1. Цей результат засмутив наставника "гірників" Арду Турана, повідомляє сайт Шахтаря.

Туран привітав суперника та відзначив арбітрів

Турецький тренер не шукав виправдань у діях суддів чи грі суперника, а розпочав післяматчеву прес-конференцію з привітань для киян:

"Перш за все, вітаю Динамо із перемогою в цьому напруженому протистоянні. Сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому ми зможемо знову повернутися до подібних матчів у класичному дербі з 40 тисячами чи навіть більше вболівальників на українських стадіонах", – сказав Туран.

Він також відзначив роботу арбітрів та гру своєї команди:

"Також хотів би наголосити на арбітражу. Сьогодні він був справді на високому рівні, ми повинні хвалити суддів. Що стосується гри, то вважаю, що перші 15 хвилин у нашому виконанні були неймовірними. Я повністю задоволений тим, як гравці виконували установки. Можливо, вони могли обрати на ці 15 хвилин кращі бутси й правильніше реалізувати ті моменти, які в нас виникали. Потім ми втратили якусь нашу здорову стриманість і під тиском атак суперника в другому таймі трохи загубили концентрацію", – додав наставник Шахтаря.

Плани на майбутнє

Тренер зізнався, що розчарований результатом, але має намір рухатися далі:

"Я надзвичайно засмучений, проте ми маємо рухатися далі. Щодо останніх 15 хвилин матчу, то в мене буде серйозна розмова зі своєю командою тет-а-тет у непростому форматі. Я програв багато матчів у своїй карʼєрі, однак ніколи не можна програвати, відступаючи назад", – підкреслив Туран.

Коментар щодо замін

У коментарі для FootballHub наставника "гірників" також запитали про невдалі заміни та посилення гри Динамо з лави:

"Це тому, що в Динамо кращий головний тренер. Він зумів краще повпливати на перебіг подій у матч. Це позначається, коли ви граєте проти такого суперника, як Динамо, особливо на їхньому полі. Вони відчувають підтримку рідних трибун і створюють тиск. На жаль, ми сьогодні до кінця не зуміли з цим тиском впоратися", – резюмував Туран.

