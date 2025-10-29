Рус
Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди

Марія Тупік
29 жовтня 2025, 08:10
Погода взимку 2026 року в Україні буде з сильними морозами та опадами розповіла Вазіра Мартазінова.
Погода на зиму 2026 року в Україні
Погода на зиму 2026 в Україні / Колаж Главред

Погода взимку в Україні буде рекордно холодною. Такий прогноз напередодні дали вчені. Фахівці зазначили, що зима 2026 в Україні буде непередбачуваною.

В інтерв'ю Главреду заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла, коли в Україні різко похолодає, якою буде погода на початку грудня і на Новий рік 2026, та чи варто очікувати лютих морозів.

Яким буде останній місяць осені в Україні?

До нас іде активний циклон. Чому активний циклон? Тому що цього року арктичний центр сам по собі дуже активний. І він займає куди більшу територію. Тому цього року клімат прохолодний на нашій території, хоча у вересні 2025 року глобальне потепління було найвище. На території України це була межа в 1 градус вище норми.

Якщо говорити про погоду в листопаді, до другої декади місяця опади будуть тільки, але доходитимуть до 10 мм. З 1 по 5 листопада можливі дощі. Після 5 листопада варто очікувати сильних опадів.

Погода на місяць в Україні
Погода на місяць в Україні / meteoprog.com

Опади будуть у вигляді дощу чи мокрий сніг теж побачимо?

Так, опади будуть тільки у вигляді дощу. Після 7 листопада опадів не очікуємо, але температура в цей час знижуватиметься. Уже до кінця листопада варто очікувати різке похолодання.

Це різке похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.

Яка температура буде під час різкого похолодання в Україні?

Мінімальна температура може доходити до -9 -12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів.

Як почнеться зима в Україні?

У грудні буде багато опадів. Дуже інтенсивні опади будуть у деякі дні, з 11 по 13 грудня. Опадів у перший місяць зими треба очікувати дуже багато. Вони будуть у вигляді мокрого снігу. Зазвичай, перед самим похолоданням, як правило, снігу і не буває. І виходить для сільського господарства це погано, коли в центрі зими різке похолодання. Це похолодання лягає на відкритий ґрунт і приносить неприємності в сільському господарстві. Тому, до кінця другої декади грудня варто очікувати похолодання. Вночі від 6 до 7 градусів морозу. Вдень від +3 до +5.

Погода на Новий рік 2026 прогноз
Погода на Новий рік 2026 прогноз / depositphotos.com/ua

Якою буде погода на Новий рік 2026 в Україні?

Коли ми підійдемо до Нового року, то температура знизиться. Можна буде бачити і мокрий сніг. Але, температура буде вдень до + 5 градусів. Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили вже, теж не варто чекати. Морози будуть, як у звичайну і звичну зиму для України.

Але, не буде такого, що ми цілий місяць будемо замерзати.

Якою буде погода в січні в Україні?

За моїми розрахунками, погода в січні 2026 року в Україні буде різною. Ближче до кінця місяця варто очікувати сильних морозів. Вночі температура може бути від -10 до -12 градусів. Удень буде морозно, до - 5. Поки що такий прогноз я бачу.

Коли в Україні очікувати снігу?

Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати мокрого снігу. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура в грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігового покриву із заметами поки що не прогнозую.

Про персону: Вазіра Мартазінова

Мартазінова Вазіра - українська вчена, фізик атмосфери, метеоролог, кліматолог, фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди. Доктор фізико-математичних наук (1998) в галузі метеорології, професор (2003). Почесний працівник Гідрометслужби України, пише Вікіпедія.

