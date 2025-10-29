РФ підтягує "еліту" до Покровська: експерт розповів про ситуацію в місті

Російські війська перекинули до Покровська додатковий особовий склад.

Українські військові стримують штурми та ведуть вуличні бої / Колаж: Главред, фото: 37 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Коротко:

РФ перекинула до Покровська близько 10 тис. підготовлених резервів

У місті тривають запеклі вуличні бої, логістика обох сторін паралізована

Військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що найближчими місяцями битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині буде однією з найзапекліших. Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі.

За словами Сазонова, російські війська перекинули до Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про пріоритетність цього напрямку для ворога.

"Було перекинуто близько 10 тисяч резервів для армії РФ. І, на жаль, це не "чмобіки", про яких люблять жартувати... Це військові після хорошої штурмової підготовки. За віком і за фізпідготовкою — це не простий противник", — зазначив він.

У Покровську тривають вуличні бої

Експерт підкреслив, що ситуація у Покровську залишається вкрай складною: противник просочився в місто, де тривають вуличні бої.

"У Покровську — реальне пекло. Причому для всіх — і для нас, і для супротивника, тому що ні наша логістика, ні логістика противника працювати не може: все під ударом. Їм навіть складніше постачати свої групи, тому що летіти довше, вищий ризик бути збитими", — пояснив Сазонов.

За його словами, для зачистки міста українські сили перекинули кілька підрозділів, які спеціалізуються на міських боях.

"Їх постійно вичищають, і для цієї мети перекинули кілька підрозділів українських, реальних "рексів", які займаються зачисткою Покровська", — додав він.

Сазонов прогнозує, що бої за Покровськ і Мирноград можуть тривати довго, адже обидві сторони зазнають значних втрат і не мають стабільних ліній постачання.

Покровська / Інфографіка: Главред

Що відбувається у Покровську – експертна думка

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Київ 24" оцінив ситуацію на Покровському напрямку як одну з найнапруженіших на всій лінії фронту. За його словами, російські підрозділи вже діють у межах міста, використовуючи тактику просочування невеликими мобільними групами.

"Залізниця розділяє Покровськ — менша частина це північна, і трохи більша — південна. У південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується по місту, не скрізь він закріпився, але ми чудово розуміємо, що якщо він там присутній, то і закріпиться скоро", — пояснив Попович.

Оглядач зазначив, що існує реальна загроза обходу Покровська з півночі, що може поставити українські війська в критичне становище.

"Успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку можуть стримати цю загрозу, але якщо росіяни просунуться від Родинського на Гришине, тоді, ймовірно, доведеться залишати Покровськ", — попередив експерт.

Попович наголосив, що ситуація у Покровську залишається динамічною й надзвичайно небезпечною, адже ворог намагається розширити плацдарм і створити умови для оточення міста.

Ситуація у Покровську - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада, оскільки місто є ключовим логістичним вузлом для ЗСУ. Частина російських підрозділів уже проникла в місто, але про повне оточення мова не йде - бої тривають як зовні, так і всередині міста.

Крім того, російські окупаційні війська планують оточити Покровську агломерацію на Донеччині з кількох напрямків. Ворог стягнув 11 тисяч осіб для реалізації задуму. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також на фронті за минулу добу відбулося 135 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на кількох напрямках, найгарячіше - на Покровському напрямку. Там російські окупанти атакували 45 разів, але зазнали значних втрат.

Про персону: Кирило Сазонов Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році росіяни не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

