У Путіна випустили нову методичку по війні в Україні / Колаж УНІАН

У лідера країни-агресора Володимира Путіна випустили нову методичку для пропагандистських ЗМІ щодо висвітлення війни проти України. Головна теза цього маячного посібника полягає в тому, що "Москва нібито всіх захищає", повідомляє Медуза.

Як писав Главред, остання методичка була розроблена в адміністрації Путіна до 1 серпня - в цей день в 1914 році Німеччина оголосила війну Російській імперії. При цьому в самій методичці проводяться паралелі з Першою світовою війною.

Пропагандистським ЗМІ наполегливо рекомендують подавати інформацію про війну проти України з тієї позиції, що Москва нібито була втягнута в протистояння країнами Заходу, які регулярно починають війни через "колоніальні претензії". Росія ж нібито змушена захищати "братні народи", "своїх не кидає" та "встає на захист пригноблених". Як у 1914 році, "заступилась" за Сербію.

Крім того, війна проти України в цій методичці подається як "сучасна українська криза", а витоки пов'язують нібито з Євромайданом і війною на Донбасі. Пропагандистам рекомендують регулярно нагадувати, що російськомовні громадяни України нібито "не погодилися з переворотом і перспективою жити у ворожій до росіян українській державі".

Окрему увагу рекомендується приділяти ролі Заходу, який після 2014 року нібито вирішив фінансувати русофобію в Україні. А роль Росії нібито виняткова мирна, і невдалі спроби погасити конфлікт "змусили" її почати так звану "спеціальну військову операцію".

"Зрадники" всередині Росії

Також в методичці для провладних ЗМІ є розділ, присвячений "втручанню заходу" у внутрішні справи Росії. І пропагандистам радять порівнювати це з тим, як на початку XX століття Німеччина підтримувала більшовиків.

Нібито і сьогодні Захід діє щодо Росії такими ж методами, фінансуючи опозицію, протести і антиросійські ЗМІ. А проти війни виступають тільки організації, ЗМІ та журналісти, які отримують іноземне фінансування.

А у висновку до методички йдеться про те, що в найближчому майбутньому в світі розвиватиметься "антиамериканський тренд". Тобто США не зможуть знайти не тільки військових союзників, але і торгових партнерів серйозного рівня.

Хто пише такі маячні методички

За словами джерел "Медузи", близьких до Кремля, такі методички складаються в Кремлівському експертному інституті соціальних досліджень. Безпосередньо роботу курирує депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев. На момент публікації він не відповів на запитання видання.

Раніше в Росії вибухнули черговими маячнями-цього разу депутат Держдуми Леонід Слуцький запевнив, що головне метою війни проти України є "відвоювання російської мови і здорового глузду".

Російський політик також додав, що війна проти України це нібито "єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються погрожувати ядерною зброєю".

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