Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетіла

Замість старих листів або прихованих скарбів від попередніх власників, трубочист Ліам знайшов дещо незвичайне.

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку / колаж: Главред, фото: instagram.com/liam_wessex

Ролик із чищенням труби став популярним - набрав понад 1 млн переглядів

Коментатори були здивовані побаченим

Британський підприємець у сфері нерухомості Ліам Гроувер отримав виклик щодо старого димоходу в одному з будинків. Чоловікові довелося розібрати решітку, щоб виявити причину несправності, що вразило його та мережу.

Коли металеве покриття димоходу вдалося зняти, то Ліам знайшов те, чого там ніхто не очікував побачити. Своє відкриття "причини" проблем із димоходом британець показав у своєму Instagram.

Ролик став популярним - набрав понад 1 млн переглядів. На кадрах видно, як Ліам намагається зняти металеву панель і решітку, встановлені поверх каміна.

Спершу він трохи бореться з конструкцією, але потім підчіплює ножем під метал і зрушує пластину - решітка падає, а за нею і панель. Коли металеве покриття вдалося зняти, стало видно нутрощі каміна - і там виявилося дещо, чого зовсім не повинно було бути.

Замість старих листів чи прихованих скарбів від попередніх власників, Ліам знайшов голуба. Птах спокійно вийшов із каміна просто в кімнату.

Сажотрус обережно взяв голуба на руки, виніс його на вулицю і посадив на дах своєї машини, дозволивши птаху спокійно злетіти

"Завжди важливо знати, кому дзвонити в будь-якій ситуації... але досі не впевнений, до кого можна було б звернутися цього разу", - іронічно написав Ліам.

Журналісти The Mirror вказують, що птахи іноді застряють у складних місцях, таких як димохід, закладений камін або навіть порожнина в стіні. За даними RSPCA (Королівського товариства захисту тварин), якщо дорослий птах застряг у вашому димоході, його можна обережно звільнити і випустити на вулицю вдень - якщо він не поранений.

Тому в RSPCA радять відчинити одне вікно або зовнішні двері, вимкнути світло і зашторити інші вікна, щоб "не збивати птаха з пантелику". Якщо пернатий опиниться в каміні, то слід відчинити всі вікна та двері, розсунути штори і вийти з кімнати на кілька годин, тоді пташка самостійно вибереться з пастки.

Якщо птах не зміг вибратися самотужки, тоді слід викликати рятувальників або ветеринарів. Адже після тривалого перебування в такому місці, тварина може бути дезорієнтованою або навіть отримати травми.

Коментатори були не менш здивовані побаченим. Багато хто запитував, скільки часу голуб провів у каміні, а інші просто дякували Ліаму за те, що він звільнив птаха.

"Дикий голуб! Дякую, що допоміг цьому малюкові. Я обожнюю голубів!"; "Сусіди, напевно, здивувалися, коли побачили, як ти виходиш з дому з голубом у руках", - писали коментатори.

