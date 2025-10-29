Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетіла

Віталій Кірсанов
29 жовтня 2025, 21:35
52
Замість старих листів або прихованих скарбів від попередніх власників, трубочист Ліам знайшов дещо незвичайне.
Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку
Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку / колаж: Главред, фото: instagram.com/liam_wessex

Коротко:

  • Ролик із чищенням труби став популярним - набрав понад 1 млн переглядів
  • Коментатори були здивовані побаченим

Британський підприємець у сфері нерухомості Ліам Гроувер отримав виклик щодо старого димоходу в одному з будинків. Чоловікові довелося розібрати решітку, щоб виявити причину несправності, що вразило його та мережу.

Коли металеве покриття димоходу вдалося зняти, то Ліам знайшов те, чого там ніхто не очікував побачити. Своє відкриття "причини" проблем із димоходом британець показав у своєму Instagram.

відео дня

Ролик став популярним - набрав понад 1 млн переглядів. На кадрах видно, як Ліам намагається зняти металеву панель і решітку, встановлені поверх каміна.

Спершу він трохи бореться з конструкцією, але потім підчіплює ножем під метал і зрушує пластину - решітка падає, а за нею і панель. Коли металеве покриття вдалося зняти, стало видно нутрощі каміна - і там виявилося дещо, чого зовсім не повинно було бути.

Замість старих листів чи прихованих скарбів від попередніх власників, Ліам знайшов голуба. Птах спокійно вийшов із каміна просто в кімнату.

Сажотрус обережно взяв голуба на руки, виніс його на вулицю і посадив на дах своєї машини, дозволивши птаху спокійно злетіти

"Завжди важливо знати, кому дзвонити в будь-якій ситуації... але досі не впевнений, до кого можна було б звернутися цього разу", - іронічно написав Ліам.

Журналісти The Mirror вказують, що птахи іноді застряють у складних місцях, таких як димохід, закладений камін або навіть порожнина в стіні. За даними RSPCA (Королівського товариства захисту тварин), якщо дорослий птах застряг у вашому димоході, його можна обережно звільнити і випустити на вулицю вдень - якщо він не поранений.

Тому в RSPCA радять відчинити одне вікно або зовнішні двері, вимкнути світло і зашторити інші вікна, щоб "не збивати птаха з пантелику". Якщо пернатий опиниться в каміні, то слід відчинити всі вікна та двері, розсунути штори і вийти з кімнати на кілька годин, тоді пташка самостійно вибереться з пастки.

Якщо птах не зміг вибратися самотужки, тоді слід викликати рятувальників або ветеринарів. Адже після тривалого перебування в такому місці, тварина може бути дезорієнтованою або навіть отримати травми.

Коментатори були не менш здивовані побаченим. Багато хто запитував, скільки часу голуб провів у каміні, а інші просто дякували Ліаму за те, що він звільнив птаха.

"Дикий голуб! Дякую, що допоміг цьому малюкові. Я обожнюю голубів!"; "Сусіди, напевно, здивувалися, коли побачили, як ти виходиш з дому з голубом у руках", - писали коментатори.

Інші цікаві новини:

Чоловік і дружина вирішили зробити ремонт у своєму будинку, проте будівельники виявили знахідку, від якої нові власники будинку були шоковані.

Під час чергового буденного походу в секонд-хенд блогерка Даніель знайшла ніщо інше, як справжній дизайнерський трофей. Йдеться про джемпер від знаменитого бренду Ralph Lauren.

Власниця старовинного будинку Амелія, відома в соціальних мережах як "Амелія з привидами", була вкрай здивована, коли натрапила на загадкову знахідку під дошками підлоги свого 250-річного житла.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Великобританії голуби цікаві новини птахи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

21:39Війна
Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

21:13Війна
"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

20:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Хто був справжнім князем "всія Русі" та про що мовчать у Москві — розкрито секрет

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Три знаки зодіаку отримають важливе послання від Всесвіту вже ось-ось

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Кроликам - втрата, Зміям - страх

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:02

Які сім речей можуть передбачити коти - відповідь здивує багатьох

21:39

Стратегічна авіація та "Калібри" на старті: висока загроза масованого удару

21:35

Трубочист виявив у димоході шокуючу знахідку: "причина" забитої труби полетілаВідео

21:25

Несподіване місце в будинку: одяг і постільна білизна висохнуть в одну мить

21:17

Прийдуть біди і почнеться "чорна смуга": суворі прикмети на свято 30 жовтня

Україну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погодиУкраїну накриє різке похолодання і налетить сніг: синоптик Мартазінова назвала дати небезпечної погоди
21:13

Путін поставив ультиматум Герасимову щодо України та вже знайшов йому заміну

21:11

"Уже не відрізнити": дочка Ані Лорак стала її копією

20:38

"Він її вибрав": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

20:27

Цукор у бензобаку: механік розкрив всю правду про "солодку диверсію"

Реклама
20:21

"Злив секретних карт" полковником ЗСУ: у Генштабі зробили важливу заяву

20:21

Кубок України: "Динамо" і "Шахтар" визначили чвертьфіналіста змагання

19:56

Успіх і духовне зростання: який ваш кармічний шлях за датою народження

19:53

"Доведеться": відома доля дітей Галкіна і Пугачової

19:50

"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямкуПогляд

19:48

Чи зможе Трамп закінчити війну Росії проти України - Венс зробив зізнання

19:28

РФ вибрала цілі для нових ударів: "Флеш" назвав, які міста під загрозоюВідео

19:23

Від -3 до +18 градусів: синоптики здивували прогнозом зі снігом, дощами та сонцем

19:17

Популярний осінній овоч різко "додав" у ціні: яка нині вартість кілограма

19:10

Україна знає, як зробити боляче Росії: чи час Москві почати нервуватиПогляд

19:04

Земля досягла своєї першої переломної точки - що зміниться для людства далі

Реклама
19:03

Ріденьке волосся і одутле обличчя: Олег Винник засвітився з Андрієм Данилком

18:53

"Захоплювалися тобою": помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ

18:39

РФ підтягує "еліту" до Покровська: експерт розповів про ситуацію в місті

18:30

"Цілком реально": у Путіна назвали дату закінчення війни Росії проти України

18:26

РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту

18:03

Віра Кобзар прочитала вірш-присвяту Ігорю Климовичу в проєкті до Дня української мови: відео, що розчулює до слізВідео

17:56

"У нього все розмито": популярна співачка розповіла про поранення брата-військового

17:29

Норвезький рецепт тепла: як скандинави обігрівають підлогу без використання труб

17:27

"Шпигун" у кожному домі: розкрито небезпеку дешевої китайської побутової техніки

17:21

Угода по Україні і катастрофа для Путіна: чого чекати від зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

17:12

Долар раптово пішов у піке, євро ринуло слідом: новий курс валют на 30 жовтня

16:52

Три знаки зодіаку дізнаються, як сильно вони були потрібні: самотність піде

16:39

Українську блогерку з Миротворця "забанив" відомий бренд - деталі скандалу

16:28

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках черниці у церкві за 79 секунд

16:26

Вибухи на трьох великих нафтогазових заводах РФ: деталі потужних ударів Сил оборони

16:26

Куп’янськ тримається: в Україні спростували заяву Путіна про оточення міста

16:19

"Статистика роботи на рівні відділку поліції", – експерт прокоментував дані НАБУ про передані до суду провадження

16:17

Звідки насправді походить назва міста Ізюм - краєзнавець розкрив таємницю

15:58

Гороскоп на листопад 2025: Козероги - проявлять себе, Терезам - ризик

15:58

Популізм Гетманцева може вдарити по рейтингу Зеленського та створює ризики дестабілізації у владі

Реклама
15:46

Суперзірка 2000-х років оголосила про завершення кар'єри: яка причина відходу зі сцениВідео

15:32

Чи піде валюта знову в ріст: економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді

15:08

"Хорт. Перший характерник": зʼявився анімаційний трейлер до сценарію фільму про українську Силу

15:02

"Знали, куди б'ють": росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні, є поранені дітиФотоВідео

15:01

Бельгія пригрозила "зрівняти Москву з землею" - у РФ гнівно відповіли

15:00

СБУ Малюка провела безпрецедентну зачистку агентів Кремля - експерт

14:56

Як заточити манікюрні ножиці в домашніх умовах: будуть як новіВідео

14:49

Гороскоп на листопад 2025 для Тельців: фінансовий шторм і любовний романВідео

14:20

Французький політик 19 століття розкрив правду про українців — що Москва приховувалаВідео

14:17

Маленькі трагедії на великій війні: Комаров показав новий виворіт сучасної України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти