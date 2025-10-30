Майкл Дуглас не втомлюється нагадувати про війну в Україні - як актор підтримав нашу країну

Дуглас не дає забути Голлівуду про трагедію українців.

Майкл Дуглас про Україну - актор публічно підтримав нашу країну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський актор Майкл Дуглас із перших днів повномасштабної війни підтримує Україну, а минулого року навіть відвідував нашу країну разом із сином. Своїх переконань оскароносна зірка не змінює вже майже чотири роки.

Ба більше: у публічному просторі Дуглас нагадує про те, що Україну необхідно підтримувати. Наприклад, нещодавно актор з'явився зі своєю донькою Керіс на гала-концерті PAC NYC Icons of Culture в Нью-Йорку - на червону доріжку він вийшов у чорному костюмі і з синьо-жовтою в'язаною хусткою в нагрудній кишені, повідомляє The Sun.

Примітно, що цей самий аксесуар Майкл Дуглас одягав наприкінці лютого 2022 року на Премії Гільдії кіноакторів США. Тоді у своїй промові артист акцентував увагу на трагічних подіях у нашій країни, та висловив гордість українцями, які чинять опір агресору.

Про персону: Майкл Дуглас Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

