Рус
  Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках чоловіка з ноутбуком за 75 сек

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2025, 05:50
16
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, готові до наступного випробування? Погляньте на дві картинки чоловіка, який працює за ноутбуком у парку. На перший погляд картинки можуть здатися однаковими, але на них заховані 3 відмінності, і ваше завдання - знайти їх якомога швидше. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 75 секунд? Спробуйте цю головоломку і перевірте, наскільки гострий у вас зір!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

Читачі повинні добре зосередитися, щоб знайти відмінності між двома картинками.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Три знаки зодіаку дізнаються, як сильно вони були потрібні: самотність піде

