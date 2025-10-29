"Не має бути чоловіка поруч": Тіна Кароль заговорила про нове заміжжя

Кароль зізналася, на які жертви вона не готова піти сьогодні.

https://glavred.net/starnews/ne-dolzhno-byt-muzhchiny-ryadom-tina-karol-zagovorila-o-novom-zamuzhestve-10710740.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль особисте життя - що співачка думає про нові стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Тіна Кароль розповіла, як на неї вплинула смерть чоловіка

Співачка зізналася, що думає про нове заміжжя

У творчості Тіни Кароль багато романтичного підтексту, проте вже багато років українська співачка офіційно самотня. На проєкті Beauty PRO вона зізналася, що після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, 2013 року вона ніби застигла в часі. І лише зараз зірка повертається до життя.

"Маю історію втрату коханого. Не пам’ятаю той час і прийшла до тями лише нещодавно. Ми почали боротися з хворобою, коли мені було 25. Десь у 27 його не стало. Я дуже мала була. І це не ті 25-27, як сьогодні. Ми були трохи іншого темпу. Лише зараз, я розумію, що не пам’ятаю своїх 32-36 років. Зараз почуваюся на 29-30, ніби емоційно повертаюся до тих років. Ніби ці 10-12 років випали", - каже Кароль.

відео дня

Співачка зазначила, що за останні 12 років неодноразово могла вийти заміж, однак і сьогодні вона ревно оберігає свою незалежність. Тіна не проти нового чоловіка у своєму житті, але жертвувати свободою вона не готова.

"Для мене дуже важлива незалежність — це такий простір, до якого я, напевно, нікого не пущу. Я за цей період могла вийти заміж 20 тис. разів, і позабути про все та нічим не займатися, перекладаючи діаманти з коробочки в коробочку. Але це не я. Я — це про відчувати життя. Але не те, що не має бути чоловіка поруч — це не про це", - стверджує зірка.

Тіна Кароль особисте життя - що співачка думає про нові стосунки / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українську співачку Аліну Гросу забрала "швидка". Через проблеми зі здоров'ям їй довелося відкласти важливі зйомки, що серйозно порушило плани артистки.

Також Олексій Суханов зробив публічне зізнання про весілля. Український ведучий зараз перебуває у стосунках, якими по-справжньому насолоджується, проте особистість партнера розкривати не поспішає.

Читайте також:

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред